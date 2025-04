Hugo Motta tenta usar feriado para aliviar pressão pelo projeto da anistia do 8 de janeiro

A- A+

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), planeja usar a semana esvaziada no Congresso para aliviar as pressões para pautar o projeto de lei que dá uma anistia para envolvidos nos atos do 8 de janeiro. A oposição conseguiu as assinaturas necessárias para fazer um pedido de urgência.

Se aprovado, o instrumento colocaria o texto direto no plenário, sem passar pelas comissões, mas não há perspectiva de que o pedido seja colocado em pauta em breve.

Por conta do feriado da Páscoa, Motta autorizou que as sessões desta semana funcionem de forma remota, sem a necessidade dos deputados irem para Brasília. O próprio chefe da Casa não estará na capital federal nesta semana.

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), minimizou o fato de esta semana ser vazia. Ele disse que isso já estava previsto, e declarou que espera que a urgência do projeto da anistia seja colocado em pauta na última semana de abril.

– Nosso calendário é que será incluída na pauta na reunião do colégio de líderes dia 24 de abril.

Mesmo com as assinaturas necessárias, há uma pressão do governo para reduzir o número de apoio. A ideia é procurar presidentes e líderes partidários com cargos no Poder Executivo para pedir para retirar assinaturas de deputados de suas legendas.

Para evitar isso, Sóstenes declarou que há um movimento da oposição de não divulgar os nomes de quem assinou e buscar mais assinaturas.

– Por isso não estamos divulgando quem assinou e vamos trabalhar por mais assinaturas ainda.

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem participado ativamente da articulação pela anistia. Na quarta-feira da semana passada ele se reuniu com Motta e, no domingo, momentos antes de passar por uma cirurgia, mandou uma mensagem para deputados aliados para pedir empenho para aprovar o projeto.

Um dos principais articuladores da anistia, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, reclamou do presidente da Câmara.

– Todo mundo sabe que na semana santa as audiências são remotas. Não tem presencial. Hugo Mota não vai ter saída. Apresentado o pedido de urgência ele tem que aceitar. Ele pautou semana passada, sem que os líderes assinassem, o pedido de urgência de quatro projetos de interesse do Judiciário. Sem que ninguém pedisse. Que moral ele tem para barrar o pedido de urgência da anistia? Se fizer isso, a obstrução vai voltar com força – disse ao GLOBO.

Motta encabeça uma tentativa de acordo que envolve o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto para rever a dosimetria das penas de alguns dos condenados pelos atos golpistas.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegou a admitir que o Parlamento poderia discutir institucionalmente com outros Poderes para fazer a revisão de penas, mas ponderou que é contra o projeto de anistia do modo como está colocado. Depois de abordar o assunto, Gleisi modulou o discurso e afirmou que cabe ao STF a revisão.

Um líder partidário próximo do presidente da Câmara disse que é "zero” a chance de a urgência ser pautada em plenário e afirmou que o texto deve passar pelas comissões.

