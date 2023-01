A- A+

Princípios democráticos Human Rights Watch pede que Lula enfrente com mais vigor problemas crônicos de direitos humanos Segundo a entidade, problemas foram "agravados" durante os quatro anos do governo Jair Bolsonaro

A Human Rights Watch (HRW), uma das mais importantes entidades internacionais de defesa dos direitos humanos, pediu que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrente com mais vigor os problemas crônicos de direitos humanos no Brasil. Segundo a HRW, esses problemas foram “agravados” durante os quatro anos do governo Jair Bolsonaro.

A lista de problemas incluiria insegurança alimentar, desigualdade social, destruição ambiental, violência policial, restrições aos direitos sexuais e reprodutivos, e racismo estrutural. O governo Bolsonaro sempre negou que desrespeitasse os direitos humanos ou tivesse aumentado essa lista de problemas.

Para a HRW, Lula tem que reforçar princípios democráticos como a independência do poder judiciário e a transparência na administração, além da livre expressão de opinião e outras liberdades básicas. A defesa desses pilares fortaleceria a democracia e o respeito aos direitos humanos no país.

A diretora da Human Rights Watch no Brasil, Maria Laura Canineu, afirmou à CNN que Lula tem um desafio pela frente porque herda um país fragmentado e polarizado. “Por quatro anos tivemos um presidente que de muitas formas tentou minar os pilares da democracia e atacou as instituições democráticas”, disse.

Para Maria Laura, o Brasil precisa agora de um presidente que defenda, promova e reforce os princípios democráticos no país e no mundo e mostre que a democracia pode produzir resultados para todos, na educação, saúde, segurança pública e outros direitos fundamentais.

A entidade também pede um esforço nacional para reverter o impacto negativo da pandemia de Covid-19 na educação das crianças, maiores esforços para conter a destruição da Amazônia, um plano para diminuir a letalidade policial e fortalecer o combate à corrupção.

Por fim, a HWR afirma que o governo Lula tem a obrigação de defender os direitos humanos de forma consistente em todos os países, independente da ideologia do governo local. O atual presidente já defendeu publicamente os governos autoritários da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua, todos de esquerda.

As observações sobre o Brasil fazem parte do Relatório Mundial 2023, um documento anual publicado pela HWR analisando a situação dos direitos humanos nos quase 100 países onde a entidade atua.

