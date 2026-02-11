A- A+

Pesquisa "Tenho potencial para um excelente resultado", diz Humberto Costa após pesquisa eleitoral Petista lidera quatro dos cinco cenários na disputa pelo senado em Pernambuco

O senador Humberto Costa (PT) avaliou com bons olhos a pesquisa eleitoral do Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira (11), para disputa do Senado.

No levantamento, o petista lidera quatro dos cinco cenários apontados, só perdendo a dianteira quando a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) é incluída na simulação.

"São muitas pesquisas com resultados extremamente diferentes. Da minha parte, em todas elas, eu sempre tenho uma posição que demonstra que há um reconhecimento por parte do povo de Pernambuco pelo trabalho que eu tenho feito em defesa do nosso estado, em defesa dos trabalhadores", afirmou Humberto.

A declaração de Humberto foi dada nesta quarta, após a Reunião Solene em homenagem aos 46 anos do PT, na Câmara Municipal do Recife.

Questionado se estaria preocupado com uma possível divisão de votos da esquerda para o Senado, por conta da candidatura de Marília Arraes, Humberto Costa desconversou e afirmou confiar em um bom resultado nas eleições.

"Eu tenho aqui trabalhado o meu nome, acho que eu tenho potencial para ter um excelente resultado nessa eleição", afirmou

