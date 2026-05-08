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Eleições 2026 Humberto Costa troca cautela por otimismo nas eleições em Pernambuco Candidato à reeleição e contrariando as pesquisas, senador crava que vai chegar na dianteira

O senador Humberto Costa (PT) mudou o tom. Quem o viu meses atrás, temendo o risco de fragmentação das forças progressistas com a pré-candidatura de Marília Arraes (PDT) ao Senado, encontrou ontem um parlamentar que trocou a cautela pelo otimismo.

Dizendo não estar nervoso, nem aperreado, tem agora outro discurso: o de quem se sente dono do próprio destino político. “Vou chegar na frente nessa eleição”, disparou. “Temos dois votos para o Senado, não vamos competir dentro da Frente Popular.”

Para o senador, o eleitor ainda nem sabe quem está no jogo. E onde alguns enxergam números e gráficos, ele projeta R$ 500 milhões em emendas e uma digital cravada em cada um dos 184 municípios de Pernambuco, sem esquecer Fernando de Noronha.

Não desmerece adversários, mas desafia quem entregou mais que ele.

Enquanto o cenário se desenha, expõe a fidelidade partidária e a história dentro da legenda. “Nunca mudei de partido”, sustenta, como quem marca território. Foi voz no embate contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, rosto no “Lula Livre” e braço-direito da ex-presidente Dilma Rousseff nos dias de tempestade.

A animação que antes parecia contida agora transborda. Hoje pega a estrada às 5h. Vai a Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, para programação com os pré-candidatos ao governo, João Campos, e a vice, Carlos Costa, além de Marília Arraes.

Nas contas do senador, o trabalho em grupo vai garantir a eleição da chapa, e Pernambuco será o estado que dará ao presidente Lula o maior percentual de vitória.

Marcha alinhada

Antes do encontro com o Grupo de Tática Eleitoral e da plenária com a base do PT, o presidente nacional do partido, Edinho Silva, encontrou João Campos (PSB). À imprensa, disse que o pré-candidato ao governo sabe que a sigla vai marchar alinhada com ele. “Mas, evidentemente, ele também sabe que se a governadora Raquel (Lyra) quiser apoiar o presidente Lula, vamos querer ouvi-la."

Monitoramento

Na ausência da governadora Raquel Lyra, em luto pela morte de Maria, cuidadora da família, a vice Priscila Krause coordenou reunião sobre as ações do estado no pós-chuva. A ideia é repassar informações à Defesa Civil Nacional e agilizar a liberação de verba.

Pancada

O presidente do PT do Recife, vereador Osmar Ricardo, que voltou à Câmara na terça, promete para segunda o primeiro ataque à gestão do ex-prefeito João Campos (PSB). “Aguarde a pancada”, avisou. Ocupou vaga de Flávia de Nadegi (PV), que assumiu o IRH.

Reenlace

Depois de idas e vindas, o deputado federal Eduardo da Fonte oficializa hoje a reaproximação do Progressistas com a governadora Raquel Lyra. A chuva do domingo adiou o anúncio para hoje.

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