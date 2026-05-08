Sex, 08 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta08/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Humberto Costa troca cautela por otimismo nas eleições em Pernambuco

Candidato à reeleição e contrariando as pesquisas, senador crava que vai chegar na dianteira

Reportar Erro
Senador Humberto Costa (PT) em coletiva de imprensa durante plenária do partido no RecifeSenador Humberto Costa (PT) em coletiva de imprensa durante plenária do partido no Recife - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O senador Humberto Costa (PT) mudou o tom. Quem o viu meses atrás, temendo o risco de fragmentação das forças progressistas com a pré-candidatura de Marília Arraes (PDT) ao Senado, encontrou ontem um parlamentar que trocou a cautela pelo otimismo.

Dizendo não estar nervoso, nem aperreado, tem agora outro discurso: o de quem se sente dono do próprio destino político. “Vou chegar na frente nessa eleição”, disparou. “Temos dois votos para o Senado, não vamos competir dentro da Frente Popular.” 

Para o senador, o eleitor ainda nem sabe quem está no jogo. E onde alguns enxergam números e gráficos, ele projeta R$ 500 milhões em emendas e uma digital cravada em cada um dos 184 municípios de Pernambuco, sem esquecer Fernando de Noronha.

Não desmerece adversários, mas desafia quem entregou mais que ele.

Enquanto o cenário se desenha, expõe a fidelidade partidária e a história dentro da legenda. “Nunca mudei de partido”, sustenta, como quem marca território. Foi voz no embate contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, rosto no “Lula Livre” e braço-direito da ex-presidente Dilma Rousseff nos dias de tempestade.

A animação que antes parecia contida agora transborda. Hoje pega a estrada às 5h. Vai a Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, para programação com os pré-candidatos ao governo, João Campos, e a vice, Carlos Costa, além de Marília Arraes.

Nas contas do senador, o trabalho em grupo vai garantir a eleição da chapa, e Pernambuco será o estado que dará ao presidente Lula o maior percentual de vitória.

Marcha alinhada
Antes do encontro com o Grupo de Tática Eleitoral e da plenária com a base do PT, o presidente nacional do partido, Edinho Silva, encontrou João Campos (PSB). À imprensa, disse que o pré-candidato ao governo sabe que a sigla vai marchar alinhada com ele. “Mas, evidentemente, ele também sabe que se a governadora Raquel (Lyra) quiser apoiar o presidente Lula, vamos querer ouvi-la."

Monitoramento
Na ausência da governadora Raquel Lyra, em luto pela morte de Maria, cuidadora da família, a vice Priscila Krause coordenou reunião sobre as ações do estado no pós-chuva. A ideia é repassar informações à Defesa Civil Nacional e agilizar a liberação de verba.

Pancada
O presidente do PT do Recife, vereador Osmar Ricardo, que voltou à Câmara na terça, promete para segunda o primeiro ataque à gestão do ex-prefeito João Campos (PSB). “Aguarde a pancada”, avisou. Ocupou vaga de Flávia de Nadegi (PV), que assumiu o IRH.

Reenlace
Depois de idas e vindas, o deputado federal Eduardo da Fonte oficializa hoje a reaproximação do Progressistas com a governadora Raquel Lyra. A chuva do domingo adiou o anúncio para hoje.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter