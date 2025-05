Humberto defende que Alckmin continue na vice de Lula

A- A+

Em meio às especulações sobre sua saída da chapa presidencial no ano que vem, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ganhou um aliado de peso. O senador e presidente nacional interino do PT, Humberto Costa, avalia que o ex-governador de São Paulo reúne todas as condições para continuar no posto, em especial pela lealdade demonstrada ao presidente Lula (PT). Todavia, Humberto ressalta que a conjuntura será avaliada mais na frente para se concretizar essa decisão.

“Se prevalecer a competência, a lealdade e o espírito de colaboração, sem dúvida o melhor nome é o de Geraldo Alckmin. Ele mostrou que é leal, que tem todas as condições, mas sabemos que na política as coisas são imprevisíveis. Ele pode ser um grande candidato a governador ou a senador em São Paulo. E pode ser que o presidente Lula (PT) precise ampliar o seu conjunto de forças, colocando outro partido mais forte que o PSB na vice. Mas pelo desempenho, pela lealdade e pela postura, acho que o melhor nome seria o de Geraldo Alckmin”, avaliou Humberto, em entrevista ao podcast Direto de Brasília, apresentado por Magno Martins.

Sobre a recente polêmica que culminou no pedido de demissão do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, do Ministério da Previdência, e a consequente saída do partido da base do governo, Humberto avaliou que se deve respeitar a história da legenda, mas que a situação “tornou muito difícil a continuidade”. “Acredito que a posição de independência da bancada do PDT não será uma postura de oposição. É natural, mas não se pode dizer que o governo não foi solidário com Lupi e o PDT, tanto que o presidente aceitou a indicação do companheiro Wolney Queiroz para o ministério. Ao ponto em que a coisa chegou, era difícil ele (Lupi) permanecer. Creio que essa manifestação (independência) é muito em cima do calor dos fatos, mas é possível buscar a reconstituição dessa relação, com os parlamentares e o partido de modo geral”, observou Humberto.

Prestes a comandar o processo de eleições diretas (PED) da sigla, Humberto revelou que espera que a corrente majoritária do PT, a Construindo um Novo Brasil (CNB), entre para a disputa unificada. Atualmente, a ala tem o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, como candidato já confirmado. Mas o prefeito de Maricá-RJ, Washington Quaquá também ensaia lançar seu nome, e tem até o dia 25 deste mês para registrar a postulação – prazo que Humberto avalia como suficiente para conversar e tentar a unidade.

“Estamos marchando dentro da CNB para conseguirmos uma unificação. Hoje temos a candidatura de Edinho e foi colocado o nome de Quaquá, que também é do campo da CNB. Vamos tentar construir esse consenso. Na condição de presidente nacional do PT, vou trabalhar intensamente para que isso possa acontecer. Se não for possível, não acredito que isso inviabilize um processo de unidade ao final dessa disputa. Estaremos todos juntos após essa eleição interna”, colocou o senador.

A eleição interna está marcada para o dia 6 de julho. Humberto ressalta que após a definição do novo comando, o PT sairá unido. “O partido sempre marcha na defesa das teses que forem aprovadas e no apoio da direção que vier a ser eleita. Passado esse processo interno, estaremos juntos para encaminharmos rumo à disputa de 2026, que é o nosso maior objetivo. É vencer e garantir a continuidade do nosso projeto, preparando o Brasil para o futuro, sob o comando do presidente Lula”, concluiu.

Veja também