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Eleições IA da Meta no WhatsApp bloqueia criação de imagens com Lula e Flávio após relatos de usuários Eleitores reclamaram nas redes sociais que a ferramenta se recusava a gerar imagens da campanha de Lula, mas criava para o candidato do PL

A Meta AI do WhatsApp decidiu bloquear a criação de imagens com os candidatos à Presidência da República nas eleições do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.

A decisão, divulgada nesta quarta-feira (14), foi tomada após usuários reclamarem, nessa terça-feira (13), nas redes sociais, que a ferramenta se recusava a gerar imagens da campanha de Lula, mas criava do candidato do PL.

Prints publicados nas redes sociais | Imagem: X/WhatsApp/Reprodução

Em uma das publicações relatando o problema no X, o antigo Twitter, é possível ver a resposta da Meta em uma das imagens informando que deveria conseguir fazer as duas imagens, já que não tem lado político.

No entanto, a ferramenta completa informando que no caso do presidente Lula, a criação de imagem foi bloqueada por um filtro automático de segurança.

Mensagem da Meta AI do WhatsApp | Imagem: X/Reprodução

Apesar disso, a Meta AI disse que não consegue ver o motivo exato desse bloqueio, só recebe o aviso que não foi possível gerar.

À Folha de Pernambuco, a empresa responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp afirmou que, em cumprimento às regras eleitorais do Brasil, proibiu temporariamente a recomendação de candidatos ou a geração de imagens deles.

"Tomamos medidas adicionais para que comandos usando apenas o primeiro nome dos candidatos e seu número nas urnas também não produzam imagens", afirma a Meta.

A reportagem verificou se o bloqueio para ambos candidatos ao segundo turno presidencial do Brasil está funcionando após a decisão. Já não é mais possível gerar imagens para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Meta AI não está mais produzindo artes dos candidatos | Imagem: WhatsApp/Divulgação

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