IA poderia acelerar processos e ser imparcial, diz presidente do STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta terça-feira, 14, que a Corte está investindo em softwares de inteligência artificial (IA) para acelerar o andamento dos processos e que, em breve, a tecnologia estará escrevendo a primeira versão de sentenças. Também chamou a atenção para os riscos implicados na propagação do uso de IA, como disseminação de preconceitos.

"No Brasil, temos usado a inteligência artificial para fins jurídicos. Usamos inteligência artificial no Supremo, onde recebemos 70 mil casos por ano", afirmou. A tecnologia, explicou o ministro, tem aplicação em três frentes: resumir casos para dar os primeiros insights; pesquisar precedentes e escrever as primeiras versões das sentenças.