Celebração IAP celebra 174 anos com homenagem a Luiz Edson Fachin e entrega de medalhas O evento foi realizado na Faculdade de Direito do Recife, no bairro da Boa Vista

O Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP) celebrou, nesta sexta-feira (30), 174 anos de história. O evento de comemoração, realizado na Faculdade de Direito do Recife, no bairro da Boa Vista, contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, que recebeu o Título de Membro Honorário do IAP e a medalha Flávio Queiroz de Bezerra Cavalcanti. Além do ministro, outras 10 autoridades foram agraciadas com a medalha.

Receberam a comenda a governadora Raquel Lyra, representada pela procuradora-geral do estado de Pernambuco, Bianca Teixeira; o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), desembargador Cândido Saraiva; o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), desembargador Roberto Machado, representado pela vice-presidente do TRF5, desembargadora Joana Carolina; o secretário estadual da Fazenda, Wilson José de Paula; a juíza do TJPE e colunista da Folha de Pernambuco, Ana Cláudia Brandão; o advogado e ex-presidente do IAP, Bruno Cavalcanti; o professor e ex-diretor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Francisco Queiroz Bezerra Cavalcanti; o professor João Maurício Adeodato; e o advogado Maurício Albuquerque.

Também estiveram presentes na cerimônia o diretor da Faculdade de Direito do Recife, Torquato Castro Júnior, responsável por abrir a cerimônia com um discurso, e o defensor público-geral Henrique Seixas, entre outras autoridades. O professor Francisco Queiroz Bezerra Cavalcanti foi responsável por discursar representando os homenageados.

Celebração

“A gente pensou para esse evento homenagear o ministro (Fachin) que foi também advogado, teve uma trajetória na advocacia. Quando advogado, era reconhecido pela sua ética, e pela sua boa atuação em prol do bom direito. Além disso, decidimos também homenagear personalidades do nosso estado que se destacam pela sua prática e por estarem aperfeiçoando e ajudando a advocacia”, afirmou a presidente do IAP, Érika Ferraz.

O ministro Edson Fachin agradeceu ao IAP pela homenagem.

“Grande é a responsabilidade de ser homenageado pelo instituto que há 174 anos, desde maio de 1851, congrega tradição e movimento, sonhos e ação, passado, presente e futuro”, destacou.

Segundo o presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, a homenagem foi um momento de muito orgulho e honra.

“Isso serve como um incentivo para que a gente continue lutando por um judiciário cada vez melhor, cada vez mais próximo da sociedade, um judiciário mais democrático, é isso que a gente quer”, disse.

O presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, foi um dos homenageados. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Já o secretário Wilson José de Paula mencionou que a comenda tem um significado enorme.

“Não sou do direito, mas essa integração de outras áreas com direito engrandece a todos nós e fiquei muito honrado realmente. Foi um dia muito especial para mim.”

O secretário Wilson José de Paula também foi homenageado pelo IAP. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

De acordo com a juíza Ana Cláudia Brandão, o IAP tem história e tradição.

“É um instituto com experts da advocacia, e juristas de primeira linha. Então, ser escolhida para receber essa premiação nos 174 anos do IAP, é realmente uma emoção muito grande”, declarou.

A juíza do TJPE Ana Cláudia Brandão também foi agraciada com a medalha Flávio Queiroz de Bezerra Cavalcanti. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Na cerimônia, também foi relançado o livro “Da Legitimidade de Parte no Contrato”. A obra, originalmente de autoria de José Veiga, foi atualizada pelo advogado Guilherme Veiga. A publicação tem prefácio escrito pelo ministro Edson Fachin e conta com apresentação do professor e ministro aposentado Carlos Ayres Britto.

