IA IAP promove debate sobre inteligência artificial O professor e cientista Silvio Meira e o desembargador do TJPE Alexandre Pimentel são os palestrantes do evento. Encontro será realizado hoje, no restaurante Spettus, em Boa Viagem

O Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP) realiza, hoje, seu primeiro almoço-palestra de 2025, abordando um dos temas mais relevantes da atualidade: Inovação e Inteligência Artificial.

O evento, que ocorrerá a partir das 12h30 no restaurante Spettus, em Boa Viagem, contará com a participação de dois especialistas no assunto: o professor e cientista Silvio Meira e o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) Alexandre Pimentel.

Presidido pela advogada Érika Ferraz, o IAP tem consolidado sua atuação na promoção de debates estratégicos para a advocacia pernambucana.

"A pauta é mais que oportuna para aprofundarmos conhecimentos e discutirmos o impacto da Inteligência Artificial no Direito", afirma Érika.

O evento será coordenado pelo advogado Sérgio Longo, responsável pela Comissão de Direito Digital do Instituto.

Especialistas

Com uma trajetória reconhecida na área de tecnologia, Silvio Meira é um dos idealizadores do Porto Digital e cientista-chefe da TDS Company. Em sua abordagem, ele pretende destacar a transformação profunda que a IA vem promovendo. “IA não é só mais um recurso tecnológico, é um agente transformador que desconstrói paradigmas e redefine negócios, economia, a performance das pessoas e as relações sociais. O grande desafio de um mundo com IA é harmonizar ganhos exponenciais com um desenvolvimento que privilegie justiça e sustentabilidade”, ressaltou Meira.

Já o desembargador Alexandre Pimentel, integrante da Comissão de Inteligência Artificial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem sido referência no uso da IA no Judiciário. Desde 2023, conseguiu zerar mais de 3 mil processos em seu gabinete ao utilizar um chatbot e outras ferramentas tecnológicas para otimizar o fluxo de trabalho.

