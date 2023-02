A- A+

Criação ilegal Ibama encontra 60 pássaros silvestres na casa de Anderson Torres Residência do ex-ministro no Distrito Federal foi alvo de operação do órgão contra criação ilegal de aves

O Ibama encontrou 60 pássaros silvestres na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, em Brasília, durante operação contra criação ilegal de aves, nesta sexta-feira. Preso por suspeita ter sido um dos responsáveis pelas falhas no esquema de segurança que resultou na invasão dos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, Torres foi multado pelo órgão em R$ 34 mil. Como informou a colunista Bela Megale, o valor da multa ainda pode aumentar.

O ex-ministro foi autuado por irregularidades por não ter autorização para criar os animais e ter apresentado informação falsa no sistema oficial de controle de fauna.

De acordo com o Ibama, um dos animais estava com a pata mutilada. O órgão solicitou que a atividade fosse embargada e pediu que o ex-ministro apresentasse informações sobre os registros dos pássaros encontrados no local. Os animais não foram apreendidos.

Ao Globo, o advogado Rodrigo Roca, que defende o ex-ministro, informou que não há irregularidade em relação aos animais e que as multas foram aplicadas “por questões formais e de burocracia”.

— Não houve apreensão e o criadouro está legalizado. Quanto aos autos de infração, eles serão respondidos com documentos que a defesa já tem em mãos — disse Roca.

