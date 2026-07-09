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ELEIÇÕES 2026 Ibaneis anuncia desistência de candidatura ao Senado pelo Distrito Federal Em maio, ele e a atual governadora Celina Leão romperam em meio ao escândalo do Banco Master

O ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) anunciou nesta quarta-feira que desistiu de concorrer a uma vaga ao Senado nas eleições deste ano. A declaração foi feita por Ibaneis em uma mensagem enviada à TV Globo.

"Estou completando 55 anos sexta (10) e quero cuidar da minha vida. Fiz a minha parte pela cidade que eu amo e que me deu tudo. Agora é hora de cuidar um pouco da minha vida. Vivi pandemia, cuidei de pessoas e agora preciso cuidar de mim", diz Ibaneis.

O ex-governador do DF deixou o cargo em março para atender à regra de desincompatibilização prevista pela Justiça Eleitoral. Ele se elegeu ao cargo em 2018 e foi reeleito em 2022. Ao canal de televisão, Ibaneis disse ainda que não deverá tentar disputar outros cargos.

Em maio, o ex-governador e a atual governadora Celina Leão (PP) foram às redes sociais para anunciar o rompimento da aliança política. O racha foi divulgado por meio de um vídeo publicado por Ibaneis, que alegou ter tido "muitas decepções" com Celina nos últimos dias. Pouco depois, ela respondeu, também em vídeo, dizendo que recebeu o comunicado "com serenidade" e sempre foi "leal" ao ex-governador.

O distanciamento ocorreu em meio às investigações que apuram o envolvimento do Banco de Brasília (BRB) no escândalo do Banco Master, tema que gerou desgastes para a imagem de Ibaneis e pode colocar em risco a reeleição de Celina. Sob o aval de Ibaneis, o BRB tentou comprar e absorver o Banco Master com o objetivo de ocultar um rombo bilionário, de acordo com as investigações.

Em março, Celina tomou posse como chefe do Executivo do Distrito Federal após a renúncia de Ibaneis, que deixou o cargo com o desejo de disputar o Senado nas eleições deste ano. A governadora é pré-candidata à reeleição ao Palácio do Buriti, mas sua provável chapa não contempla o emedebista. Na época, a ausência da vaga majoritária é apontada como o principal motivo para a decisão do ex-governador de romper com Celina.

O plano de Ibaneis era concorrer ao Senado junto com Michelle Bolsonaro (PL), o que foi rechaçado pela ex-primeira-dama. Amiga de Celina, ela era cotada para concorrer na chapa da governadora ao lado da deputada Bia Kicis (PL). Após briga pública com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e sua saída da presidência do PL Mulher, a candidatura de Michelle é incerta.

— Apostamos na governadora Celina como uma continuidade daquilo que plantamos, e de onde tiramos o desastre que existia no Distrito Federal. Infelizmente, ao longo destes últimos dias, tivemos muitas decepções. Isso não quer dizer rompimento, mas um realinhamento de posições — disse Ibaneis, no vídeo publicado em maio, ao lado do deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB.

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