A- A+

Distrito Federal Ibaneis é reconduzido ao cargo de governador do Distrito Federal À tarde, ele participa da posse do presidente eleito

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi reconduzido hoje (1º) ao cargo em cerimônia na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Acompanhado da vice-governadora Celina Leão, também empossada na cerimônia, Ibaneis prometeu cumprir a Constituição Federal, desempenhar fiel e lealmente o mandato e trabalhar pela justiça social, pelo progresso e pelo desenvolvimento integral da capital federal.

Após a assinatura dos termos de posse, o governador, em discurso, agradeceu à família, à esposa, aos três filhos, aos deputados distritais e aos representantes do Poder Judiciário presentes, citando que governar o Distrito Federal tem “algo de encanto e magia”. “Brasília é a capital de todos os povos, da esperança, da união, de todos os brasileiros. Governar o Distrito Federal tem uma emoção que vai além”.

Ibaneis lembrou que, há quatro anos, foi empossado para o que seria um mandato marcado pela pandemia de covid-19 e que exigiu dos governantes empenho no intuito de unir a sociedade. Ele lembrou que o vírus segue causando novas infecções e mortes e destacou o importante papel da vacinação no combate à doença. O governador citou ainda o contexto de desigualdade social na capital federal.

“Temos que avançar cada vez mais. Brasília ainda é uma cidade muito díspar, muito difícil. Aqui, temos uma região bastante rica e, ali ao lado, bem ao nosso lado, temos muitas dificuldades que precisam ser vencidas”, disse, destacando regiões como Pôr do Sol e Sol Nascente. “Os desafios são enormes, mas a vontade de fazer o Distrito Federal prosperar, de ver as famílias saindo da situação de miséria é muito grande’”.

O governador também comentou sobre o cenário político nacional, defendendo que o momento agora é de união pelo Brasil. Para Ibaneis, o país deve se unir para enfrentar "problemas reais”, como fome, miséria e desigualdade social, racial e de gênero. “É hora de olhar pra frente, com respeito às diferenças, com respeito a quem pensa diferente de nós”, disse, ao cobrar um ponto de equilíbrio.

“Precisamos muito de união e temos que ser exemplo. Somos a capital do país”, completou. “Lutar para que o diálogo sempre prevaleça, para que haja harmonia entre os poderes, respeito entre o parlamento e o Executivo”, concluiu.

Agenda



Mais cedo, Ibaneis participou de missa em ação de graças no Santuário Dom Bosco, na região central da capital federal. A cerimônia foi conduzida pelo arcebispo de Brasília, dom Paulo Cezar. Após a solenidade que o reconduziu ao cargo na Câmara Legislativa, ele dá posse aos secretários de governo no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e, mais tarde, participa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Veja também

POSSE PRESIDENCIAL Festival do Futuro tem homenagens a Pelé e Gal Costa