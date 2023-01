Ibaneis Rocha demite ex-ministro de Bolsonaro

A- A+

O Governo do Distrito Federal anunciou há pouco a exoneração do seu secretário de Segurança Pública, Anderson Torres - que ocupou o Ministério da Justiça até o fim do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Secretaria é a responsável pela segurança de Brasília, inclusive dos prédios do Governo Federal.

