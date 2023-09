A- A+

BRASIL Ibaneis Rocha suspende férias do secretário de Segurança do DF dois dias antes de 7 de setembro Medida difere da postura de Ibaneis no início deste ano, quando o então secretário Anderson Torres estava de férias nos Estados Unidos no dia dos atos golpistas de 8 de janeiro

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) suspendeu nesta terça-feira as férias do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar A medida foi tomada dois dias antes do feriado de 7 de setembro, data em que se comemora a Independência do país e que nos últimos anos foi escolhida por apoiadores de Jair Bolsonaro para manifestações de apoio ao ex-presidente.

Na justificativa do ato, publicada em uma segunda edição extra do Diário Oficial do governo do DF, Ibaneis explica que suspensão foi tomada por "necessidade do serviço". O texto ainda informa que o secretário poderá usufruir do período de descanso de 14 de novembro a 1° de dezembro.

"Suspendo as férias do Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Torres Avelar, a partir de 05 de setembro de 2023, referentes ao período de 28 de agosto de 2023 a 22 de setembro de 2023, por necessidade do serviço, assegurando-lhe o direito a fruição do período restante, no período de 14 de novembro de 2023 a 1º de dezembro de 2023", diz o texto.





A decisão do governador foi exatamente a contrária da tomada nos dias que antecedam os atos golpistas de 8 de janeiro, quando apoiadores de Bolsonaro invadira e depredaram os prédios do Três Poderes, em Brasília. À época, o secretário de segurança era o ex-ministro da Justiça do ex-presidente, Anderson Torres, que estava de férias nos Estados Unidos no momento dos ataques.

Sandro assumiu a secretaria ainda em janeiro, após a demissão de Torres. Chancelado por Flávio Dino, Sandro assumiu esse mesmo posto durante o governo petista de Agnelo Queiroz, entre 2011 e 2014. Sandro era diretor executivo da Polícia Federal no governo de Jair Bolsonaro e, entre outras missões, ajudou na coordenação da segurança da posse presidencial, que ocorreu sem sobressaltos.

