Eleições 2026 Ibaneis tenta evitar dobradinha Michelle-Bia Kicis para sair ao Senado Governador do DF se mobiliza para que Bolsonaro recue de indicação na capital federal

Desgastado pela crise do Master e do BRB, o governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), tenta fazer o ex-presidente Jair Bolsonaro recuar na definição de palanque ao Senado na capital.

Com a intenção de se lançar à Casa Legislativa, Ibaneis busca apoio de aliados para evitar uma dobradinha do PL, que seria representada pelas candidaturas de Michelle Bolsonaro e Bia Kicis.

Nos últimos meses, o governador do DF vem sendo pressionado pelos prejuízos causados ao banco estatal do DF, cuja gestão é investigada após negociação com a instituição de Daniel Vorcaro.

No plano nacional, Ibaneis indica que o apoio a Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência ainda não está definido.

— Vou trabalhar para que tenhamos um palanque único em Brasília até o último momento. Quanto à minha candidatura, sigo firme como fiz desde o início. Quanto ao Flávio, ainda não conversei com ele — disse Ibaneis ao Globo.

Ex-ministra de Jair Bolsonaro e próxima de Michelle, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) chegou a criticar Ibaneis diante do caso Master e um assinou um requerimento para ele prestar informações na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

Em tom duro, o requerimento, que também foi assinado pelos senadores Izalci Lucas (PL-DF) e Leila Barros (PDT-DF), diz que Ibaneis é “garoto propaganda do banco Master”.

Em depoimento à Polícia Federal em 30 de dezembro, o dono do Master, Daniel Vorcaro, disse que conversou com o governador do Distrito Federal sobre a venda da instituição ao BRB, instituição controlada pelo governo de Ibaneis.

O governador tem negado qualquer irregularidade. Perguntado sobre as críticas e Damares, ele disse que “política se faz com calma”.

Nas últimas semanas, este não é o primeiro caso em que articulações de Jair Bolsonaro dificultam alianças com outros partidos.

Em Santa Catarina, a decisão de ter a deputada Caroline de Toni e o ex-vereador Carlos Bolsonaro, ambos do PL, como candidatos ao Senado, provocou insatisfação do senador Esperidião Amim (PP-SC), que deseja se reeleger.

Planos para tapar rombo de R$ 5 bi

Como informou O Globo, a Caixa está negociando comprar carteiras de crédito do BRB. Com a operação, a instituição do DF pode reforçar sua liquidez imediata e ganhar tempo enquanto se busca uma solução para o buraco de ao menos R$ 5 bilhões que deve se abrir no balanço com as provisões (reservas) necessárias para fazer frente a eventuais perdas com os ativos herdados do Master.

A Caixa também não descarta participar de um eventual consórcio para concessão de um empréstimo ao Distrito Federal para socorrer o BRB. Mas, segundo interlocutores a par do assunto, as conversas ainda não chegaram neste ponto.

A sexta-feira, o governo do DF enviou à câmara distrital um projeto de lei que autoriza o DF, na condição de acionista controlador do BRB, a adotar medidas destinadas à recomposição, reforço ou ampliação do patrimônio líquido e do capital social da instituição financeira.

Isso pode ser feito mediante aporte direto; a venda prévia de bens públicos, com posterior destinação da receita ao BRB; e outras medidas juridicamente admitidas que atendam às normas do sistema financeiro nacional.

