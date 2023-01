Ibaneis teria alertado Dino sobre manifestações do domingo (8)

A- A+

O governador afastado Ibaneis Rocha (MDB) deu um depoimento à Polícia Federal, na tarde de hoje (13), informando que na véspera do ataque teria enviado um ofício alertando o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre os riscos das manifestações na Esplanada. A informação foi dada com exclusividade pela colunista Eliane Catanhêde na Globonews. Nem Dino e nem o governador afastado confirmaram a informação.

Sobre o dia dos ataques em Brasília, o Jornal Nacional, que teve acesso ao documento da confissão, Ibaneis afirmou que, no dia 7 de janeiro de 2023, recebeu uma mensagem do ministro da Justiça Flávio Dino, "relatando preocupação com a chegada de vários ônibus com manifestantes". Ibaneis afirmou que "imediatamente" ligou para o seu ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres.

Mas, segundo conta o governador afastado, Torres "havia acabado de chegar aos Estados Unidos, repassando imediatamente o telefone para Fernando de Souza Oliveira, secretário interino. Oliveira por sua vez, relatou o governador, o tranquilizou "afirmando haver informações que os manifestantes estavam chegando pacificamente ao QG do Exército para a manifestação do dia 8 de janeiro". Após receber a resposta, Ibaneis afirmou que repassou as informações para Flávio Dino.

Dia 8

Já no dia 8, Ibaneis disse à Polícia Federal que foi, novamente, tranquilizado pelo secretário interino e que repassou todas as mensagens à Flávio Dino. Por conta disso, o governador disse que "viveu uma manhã de domingo com normalidade, inclusive indo à missa de meio-dia".

Além disso, quando chegou em casa, Ibaneis recebeu outra mensagem do secretário, informando que tudo estava "tranquilo".

O governador contou que acompanhou a movimentação na Esplanada dos Ministérios pela televisão, quando viu o início de um tumulto próximo ao Congresso Nacional, e determinou ao secretário interino colocar todo efeito das forças de segurança na rua. "Tira esses vagabundos do Congresso e prendam o máximo possível", disse ele ao secretário.

Fora do Controle

No entanto, o chefe do Executivo recebeu outra mensagem do secretário, informando que "as coisas tinham saído do controle" e solicitando apoio do Exército e de outras forças de segurança.

Após a situação ser controlada, Ibaneis disse que exonerou Anderson Torres por ele estar fora do País em um momento trágico.

Exército

Ele também afirmou, nas três horas de depoimento, que o Exército impediu a retirada do acampamento de bolsonaristas localizado em frente ao Quartel-General, em Brasília.

De acordo com o governador afastado, o Governo do Distrito Federal (GDF) "manteve contato com os comandantes militares para organizar a retirada pacífica dos acampados".

Ibaneis disse ainda que foi definida a data de 29 de dezembro de 2022 para o início da remoção dos bolsonaristas, porém, o prazo foi "sustado por ordem do comando do Exército". Além disso, Ibaneis afirmou que algumas barracas chegaram a ser removidas, no entanto, policiais militares e agentes do DF Legal não conseguiram terminar o trabalho por "oposição das autoridades militares".

No depoimento, o governador afastado afirmou que as tratativas com o Exército ficavam a cargo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e que a equipe de transição do governo federal "tinha conhecimento da oposição do Exército na retirada dos acampamentos".

