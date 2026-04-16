A- A+

EUA ICE informa em reunião que Ramagem tem direito à permanência provisória nos EUA Autoridades americanas dizem que houve decisão administrativa no caso de ex-deputado

Autoridades do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, conhecido pela sigla em inglês ICE, disseram nesta quinta-feira (16)à Polícia Federal (PF) que houve uma "decisão administrativa" no caso do ex-deputado Alexandre Ramagem, segundo interlocutores da corporação. Na conversa, o órgão americano comunicou a razão pela qual o bolsonarista foi solto dois dias depois de ter sido detido na Flórida. Ainda de acordo com integrantes da PF, o ICE informou que Ramagem tem direito à permanência provisória no país.

A reunião entre PF e ICE ocorreu durante a tarde desta quinta-feira e terminou por volta de 16h. Ainda de acordo com interlocutores da PF, a corporação lamentou a revisão do caso e expressou que a regra não tem sido válida para todos.

Ramagem está nos Estados Unidos desde setembro do ano passado. Inicialmente, a expectativa de autoridades brasileiras era que o ex-parlamentar fosse deportado e pudesses cumprir sua pena em solo nacional.

Ele é considerado foragido no Brasil e deixou o país em setembro do ano passado, pouco antes de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 16 anos de prisão por participação na trama golpista.

Ao longo do dia de quarta-feira, quando Ramagem já estava com a família, políticos próximos a ele passaram a atribuir o desfecho à administração do presidente Donald Trump. O nome do parlamentar foi removido da lista do serviço de imigração americano.

O registro da detenção de Ramagem chegou a ser incluído, na própria segunda-feira, no sistema do condado de Orange, com foto (a “mugshot”) e indicação de custódia por motivo de imigração, sem acusação criminal local detalhada.

Nesta quinta-feira, em vídeo publicado nas redes sociais, Ramagem disse que foi detido por uma "questão migratória".

Ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), ele também afirmou que estudou e cumpriu os requisitos para um pedido de asilo, que ainda é analisado pelo governo americano.

— Eu fui detido por uma questão migratória, nada de trânsito. Agora, ocorre que eu entrei nos Estados Unidos em setembro do ano passado de forma perfeitamente regular, com passaporte válido, visto válido, sem condenação nenhuma. Em seguida, nós entramos com um pedido de asilo — afirmou Ramagem.

Veja também