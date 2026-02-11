A- A+

ELEIÇÕES 2026 Ideal seria direita a se unir para eleger Flávio Bolsonaro no 1º turno, diz Costa Neto Presidente nacional do PL acredita que Flávio deve acabar com a vantagem numérica de Lula quando aliados começarem a atuar na pré-campanha

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira, 11, que os candidatos à Presidência da direita deveriam se unir em torno do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para decidir a eleição ainda em primeiro turno. A declaração de Valdemar foi feita em entrevista à GloboNews.

"O ideal para nós seria nós nos unirmos no primeiro turno para decidir a eleição no primeiro turno. Nós temos certeza da vitória do Flávio", afirmou Valdemar.

Valdemar afirmou que, apesar da quantidade de pré-candidatos da direita, não há dúvidas de que o segundo turno da eleição de 2026 será entre Flávio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Temos que nos unir. Devemos ter vários candidatos à Presidência, todos de um mesmo segmento. Mas ninguém tem dúvida de uma coisa. Quem estará no segundo turno - todas as pessoas entendem isso - é o Flávio Bolsonaro, porque leva o nome do Bolsonaro".

O presidente do PL avaliou positivamente os resultados das últimas pesquisas eleitorais e disse que Flávio deve acabar com a vantagem numérica de Lula quando aliados começarem a atuar na pré-campanha.



