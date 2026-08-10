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Eleições 2026 Ideia/ACSP: Tarcísio lidera contra Haddad nos cenários de 1º e 2º turnos ao governo de SP Demais candidatos estão bem atrás, todos tecnicamente empatados dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,3 pontos porcentuais para mais ou para menos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera a disputa pelo governo do Estado com 50,6% das intenções de voto no primeiro turno, segundo pesquisa Ideia/ACSP divulgada nesta segunda-feira, 10. O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece em segundo lugar, com 33,6% Com esse resultado, Tarcísio seria reeleito no primeiro turno se a eleição fosse hoje.

Os demais candidatos estão bem atrás, todos tecnicamente empatados dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,3 pontos porcentuais para mais ou para menos. Vera Lúcia (PSTU) tem 2,6% das intenções de voto; Carlos Machado (PCB), 1%; Vivian Mendes (UP), 0,8%; e Izadora Dias (PCO), 0,1%. Os indecisos somam 7,4%, enquanto 4% dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum candidato.

Tarcísio vai melhor entre evangélicos (74,3%), eleitores com renda de três a cinco salários mínimos (58,1%) e homens (57,9%). Haddad, por sua vez, aparece com 44,6% entre os católicos e 40% entre os eleitores de 45 a 59 anos.

A pesquisa também perguntou aos eleitores se Tarcísio merece continuar à frente do Palácio dos Bandeirantes. Segundo especialistas em opinião pública, esse é um dos principais indicadores para avaliar as chances de reeleição de um incumbente. No levantamento, 64% afirmam que Tarcísio merece continuar no governo, enquanto 29,5% dizem que ele não merece. Outros 6,5% não souberam responder.

Disputa semelhante no segundo turno

O instituto também simulou um cenário de segundo turno entre Tarcísio e Haddad. O governador lidera com 53,4% contra 37% do petista. Indecisos são 5,6%, enquanto 4% afirmam que votariam em branco, nulo ou ninguém.

Entre os candidatos, Tarcísio é o que tem maior potencial eleitoral, com 64% dos entrevistados dizendo que poderiam votar no governador, enquanto 27% não votariam de jeito nenhum. Haddad aparece em seguida, com 39,5% de possibilidade de voto e uma rejeição maior, de 48,3%. Entre os demais postulantes ao Palácio dos Bandeirantes, o potencial de voto varia de 7,7% a 9,5%, e o nível de desconhecimento de todos eles é alto, próximo ou até acima de 50%.

Avaliação do governo estadual

A pesquisa ainda mediu a avaliação do governo Tarcísio. Para 45,2% dos eleitores, a gestão é ótima ou boa; 31% dizem que é regular e 20% classificam como ruim ou péssima. Em relação à aprovação, 63,3% aprovam a maneira como Tarcísio conduz seu trabalho no Estado, 29,1% desaprovam.

Além de avaliar a gestão estadual, os entrevistados foram questionados sobre os principais problemas de São Paulo. A violência aparece em primeiro lugar, citada 27,4%, seguida pela corrupção (16%) e pelo aumento dos preços (15,4%). Saúde (9,1%), educação (5,9%), desemprego (5,2%), pobreza (4,9%), moradia (3%), e crise hídrica (1,9%) aparecem na sequência. Outros 3,2% mencionam problemas diversos, enquanto 7,9% não souberam responder.

Foram ouvidos 1.800 eleitores no Estado de São Paulo entre os dias 5 e 8 de agosto de 2026. A margem de erro do levantamento é de 2,3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e registrado no TSE sob o protocolo BR-08036/2026 e SP-04956/2026.

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