operação lesa pátria Idosa bolsonarista condenada por tráfico e que ameaçou Moraes é presa em operação Lesa Pátria "Fátima de Tubarão" viralizou nas redes sociais em imagens invadindo o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro

Entre os 11 mandados de prisão da terceira fase da operação Lesa Pátria, realizada nesta sexta-feira (27) pela Polícia Federal em cinco estados e no DF, está a de Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, que ficou conhecida como "Fátima de Tubarão". A mulher de 67 anos e da cidade de Tubarão, Santa Catarina, viralizou nas redes sociais fazendo ameaças contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

"Vamos para a guerra, é guerra agora. Vamos pegar o Xandão agora", afirmou depois de dizer que tinha usado o banheiro do magistrado, dentro do prédio do STF.

"Fátima de Tubarão" aparece em vídeos invadindo o Palácio do Planalto nos atos golpistas de 8 de janeiro. Antes disso, ela foi condenada por tráfico de drogas. Em 2014, ela se tornou alvo de um processo que corre em sigilo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Além de tráfico, ela também responde pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público.

