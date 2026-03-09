A- A+

MINISTRO DO STF Igreja de André Mendonça pede orações ao ministro em meio à relatoria do caso Master Post foi divulgado nas redes sociais; na fotografia, magistrado aparece ao lado de líderes religiosos

A Igreja Presbiteriana de Pinheiros publicou uma mensagem em seu perfil oficial nas redes sociais, neste domingo, para pedir orações em ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A manifestação ocorre após o magistrado, que é o relator da ação que apura o caso do Banco Master, decretar na última quarta-feira a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição, e do "sicário" Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão.

"Estamos em oração pela vida do Reverendo André Mendonça. Ore conosco!", diz a publicação.



Mendonça é pastor colaborador na instituição, que é comandada pelo pastor Arival Dias Casimiro. O líder religioso aparece na fotografia no lado esquerdo do magistrado. Quem ainda aparece na imagem é o pastor Hernandes Dias Lopes, que também congrega na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo.

Na semana em que assumiu a relatoria do caso Master, em meados de fevereiro, Mendonça afirmou que os lucros e dividendos de sua empresa, o Instituto Iter —que oferta cursos jurídicos —, são destinados para o custeamento de obras sociais e para o dízimo da igreja. O comentário foi feito durante uma das pregações dele compartilhadas no Instagram no início deste mês.

"Eu, a minha esposa, sob as bênçãos dos meus filhos, decidimos que a nossa parte do Instituto Iter será para a consagração de um altar a Deus. Tudo o que vier, possivelmente, a dar de lucro e resultado, eu vou separar 10% para o dízimo e os 90% restantes serão investidos em obras sociais e educação", disse no vídeo. "Qualquer participação de lucro e resultado será o meu altar diante de Deus, e como testemunho perante a sociedade de que um servo de Deus abre mão de tesouros na Terra para juntar tesouros no céu".

Sua pregação mais recente divulgada nas redes sociais foi publicada no dia 24 de fevereiro. Na mensagem religiosa, Mendonça fala sobre as "tentações do poder", para que os fiéis não se submetam à "propostas tentadoras do ponto de vista financeiro". O ministro também se posicionou contra o uso do poder "político e institucional" para atrair "holofotes", enquanto, em sua visão bíblica, isso deveria ser utilizado para "o bem do povo" e "agradar a Deus".



Mendonça foi indicado para o STF em 2021, pelo então presidente Jair Bolsonaro. Descrito pelo ex-chefe do Executivo como "terrivelmente evangélico", ele é o único crente a integrar a Corte. Neste ano, ele pode receber a companhia do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como forma de dialogar com o segmento.

Em novembro de 2025, ambos foram na Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira (Conamad), em São Paulo, onde Messias foi abraçado por Mendonça ao subir ao palco.

