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caso master Igreja Lagoinha fundada por cunhado de Vorcaro encerra atividades em BH após caso Master Pastor e empresário Fabiano Zettel foi responsável pela construção da unidade Belvedere, localizada em área nobre da capital mineira; ele foi preso neste mês pela PF

Fundada pelo empresário Fabiano Zettel, a Lagoinha Belvedere, em Belo Horizonte, encerrou as atividades e excluiu sua conta oficial na rede social. Zettel é pastor e idealizador da unidade de luxo da Igreja Batista Lagoinha — da qual André Valadão é o presidente global —, e foi preso neste mês pela Polícia Federal devido ao seu envolvimento no caso Master. O empresário é cunhado de Daniel Vorcaro, dono do banco.

O nome de Zettel consta como presidente no quadro de sócios e administradores da unidade. Apesar do registro de Pessoa Jurídica (CNPJ) ainda constar como ativo, o fechamento da igreja foi confirmado pela assessoria da Lagoinha, de acordo com o portal de notícias g1.

Quando o empresário foi preso, a Lagoinha informou que Zettel já havia sido afastado de suas atividades como pastor em novembro de 2025, quando surgiram as primeiras informações sobre seu envolvimento no escândalo.

Templo luxuoso

A construção do templo, sob responsabilidade de Zettel, ficou pronta no ano passado, meses antes de ele e Vorcaro serem alvo de operação da Polícia Federal (PF) por supostas fraudes envolvendo o Master.

Em agosto de 2024, em um culto ao lado de Zettel, Valadão lembrou conhecê-lo “desde antes de ele aceitar Jesus”, uma forma de se referir à conversão à fé evangélica, e brincou com a fama pouco religiosa que ele teve antes de virar pastor.

Conforme mostrou O Globo, as empreiteiras envolvidas dizem que a obra ocorreu “em tempo recorde”, e o espaço também passou a abrigar lojas das quais Zettel é investidor, como a franquia de açaí Oakberry. O arquiteto Marcelo Mizrahy, responsável pelo projeto da Lagoinha Belvedere, é amigo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

A Belvedere ocupa uma área de 14,4 mil metros quadrados, com um aluguel de R$ 420 mil. Ela foi aberta somente três meses depois da chegada de Zettel à Lagoinha, em um terreno onde antes havia uma concessionária de automóveis. O bairro Belvedere é um dos mais ricos de Belo Horizonte, com condomínios de alto padrão e shoppings.

Quem é Fabiano Zettel?

Homem de confiança de Vorcaro, Zettel é casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro. A PF avalia que, pela proximidade com o banqueiro, ele possa ter informações relevantes sobre fraudes supostamente cometidas nos últimos anos pelo Master.

Há cerca de dez anos atuando como pastor, Zettel começou na Bola de Neve, igreja fundada por Rinaldo Seixas, o Apóstolo Rina, que celebrou, junto a Valadão, seu casamento com a irmã de Vorcaro. No fim de 2024, Zettel largou o antigo templo e fez uma transição relâmpago para a Lagoinha.

Zettele é fundador e CEO da Moriah Asset, fundo de private equity voltado a investimentos no setor de wellness (bem-estar). A Moriah foi criada em 2023 e tem sede no Itaim Bibi, bairro nobre da cidade de São Paulo.

A matriz fica localizada num complexo comercial na avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, onde também fica a Viking, empresa do qual Vorcaro é sócio. O maior aporte do fundo — da ordem de R$ 120 milhões — foi feito justamente na Oakberry, com loja dentro do complexo da Lagoinha Belvedere.

Ele também foi o principal doador das campanhas eleitorais de Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro em 2022, ao governo de São Paulo e à Presidência, respectivamente, ainda de acordo com o colunista Lauro Jardim, do Globo. Desembolsou R$ 2 milhões para Tarcísio e R$ 3 milhões para Bolsonaro.

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