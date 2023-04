A- A+

atos antidemocráticos Imagens do Planalto mostram que golpistas circularam por mais de uma hora no gabinete da Presidência Extremistas voltaram ao local mesmo após o agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias ter constatado a violação da porta de vidro

Imagens gravadas pelo circuito interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro mostram que os manifestantes golpistas que invadiram as sedes dos Três Poderes circularam por pelo menos 1 hora dentro da antessala e no gabinete da Presidência da República sem que as forças de segurança impedissem o acesso à área restrita.

Os registros mostram que extremistas voltaram ao local mesmo após o agora ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias ter constatado a violação da porta de vidro que dá acesso ao gabinete e os atos de vandalismo.

Os primeiros manifestantes chegaram ao local às 15h36. Pouco mais de 20 minutos depois, eles aparecem chutando e quebrando a porta de vidro que delimita o gabinete da Presidência. Lula despacha de uma sala dentro do gabinete.

Dias chegou ao local por volta das 16h29, de acordo com o registro das imagens. Os últimos manifestantes circulam pelo local às 16h31.

Dias acessou o gabinete presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela porta de vidro que fora arrombada a chutes pelos manifestantes. Fontes ouvidas pelo GLOBO afirmam que a mesma só pode ser aberta com crachá funcional, ao qual poucos têm acesso.

A partir do momento em que o então ministro constata os atos de vandalismo, a Polícia Militar demora 11 minutos para chegar, às 16h40. Antes, às 16h22, policiais armados apenas olharam a situação pela porta de acesso à escada, sem isolar a entrada do gabinete.

O gabinete do presidente da República só foi isolado às 17h11, quando militares colocam uma poltrona para obstruir a escada que dava acesso ao andar.

A área só é isolada para perícia às 20h20, quase quatro horas após Dias ter deixado o gabinete de Lula.

