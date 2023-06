A- A+

CPI do 8 de Janeiro Imagens mostram golpistas derrubando barreira antes do Congresso e ação isolada da Força Nacional Vídeos feitos por drones e câmeras de ministérios foram entregues à comissão

Novas imagens recebidas pela CPI do 8 de Janeiro mostram golpistas derrubando a última barreira formada antes do Congresso e a ação isolada de integrantes da Força Nacional nesta linha de contenção para conter os extremistas.

Os vídeos foram feitos a partir de câmeras instaladas em ministérios e por meio de drones. O material foi enviado à comissão pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

As imagens em poder da CPI mostram que nesta barreira não havia policiais militares, enquanto milhares de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro se aproximam.

A pasta também enviou relatórios para o colegiado sobre o monitoramento dos acampamentos em frente ao Exército e os atos golpistas.

“Desde o fim de 2022, ocorreram ações planejadas com o intuito de desmobilização dos acampamentos, porém foram canceladas por fatores alheios às forças de segurança do Distrito Federal, sendo algumas operações interrompidas já em andamento e com tropas de segurança pública no terreno, por orientação do Exército Brasileiro”, diz o documento

Entre outros pontos, o relatório da secretaria conclui que as imagens mostram que o relatório da Polícia Militar do DF que dizia ter a presença de 555 policiais na Esplanada no dia 8, “não está em sintonia com as imagens captadas pelas câmeras”.

