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flagrante Imagens mostram primo de Vorcaro fugindo de casa em carrinho de golfe minutos antes da chegada da PF Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) da residência era composto por seis câmeras acionadas por detecção de movimento

Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo O Globo mostram que o empresário Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, deixou uma residência em Trancoso, no sul da Bahia, em um carrinho de golfe cerca de 20 minutos antes da chegada de agentes da Polícia Federal para cumprir mandado de busca e apreensão, em 14 de janeiro de 2026, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero.

As imagens e a análise técnica constam da representação da Polícia Federal obtida pelo O Globo nesta terça-feira após decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que retirou o sigilo sobre a peça. Segundo os investigadores, o comportamento de Felipe naquela madrugada foi "atípico" e incompatível com uma saída rotineira, reforçando a suspeita de que ele tenha sido alertado previamente sobre a ação policial.

"Nas primeiras horas do dia 14 de janeiro de 2026, o investigado — identificado como indivíduo 'P1' — apresentou comportamento atípico, caracterizado por sucessivas consultas a aparelho celular, interação com terceiro e saída do imóvel por meio de carrinho de golfe cerca de vinte minutos antes da chegada da equipe policial", afirma a PF na representação.

De acordo com o documento, a comparação das imagens daquele dia com registros anteriores "afasta qualquer hipótese de rotina habitual, evidenciando tratar-se de conduta excepcional e dirigida".

O sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) da residência era composto por seis câmeras acionadas por detecção de movimento.

Segundo o laudo da Polícia Federal, uma câmera registrou, às 5h40min01s, um carrinho de golfe estacionado e um homem com vestimentas semelhantes às usadas por Felipe embarcando no veículo e deixando o local. A área aparece parcialmente encoberta pela vegetação, mas, segundo os peritos, as imagens são compatíveis com a identificação do investigado.

A fuga já havia sido mencionada pela Polícia Federal em documentos anteriores da investigação. Conforme divulgado na época, os agentes encontraram a residência em um cenário descrito como de "abandono abrupto", com camas desarrumadas e aparelhos de ar-condicionado ligados, mas sem a presença do alvo da operação.

"Conforme consignado no Relatório Circunstanciado de Diligências da equipe BA-40, o cumprimento de mandado em Terravista, em Trancoso/BA, revelou que o investigado se evadiu do local poucos minutos antes da chegada da Polícia Federal, em circunstâncias absolutamente incompatíveis com uma saída ordinária", registra a representação.

Felipe está preso e seu caso está sendo analisado pela Segunda Turma da Corte. O pedido de soltura estava parado após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que devolveu o processo nesta terça-feira.

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