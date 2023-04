Imagens revelam o pânico de funcionários do Planalto minutos antes da invasão de golpistas

A- A+

Imagens gravadas pelo circuito interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro mostram o pânico enfrentado por parte dos funcionários que estavam em expediente em meio à invasão da sede do Poder do Executivo. Minutos antes do edifício ser tomado, servidores correram pela entrada principal e esconderam pertences que estavam na mesa da recepção, enquanto os golpistas subiam a rampa e eram contidos pelas forças de segurança do local.

As mais de 4 mil horas de gravação foram disponibilizadas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Federal informou neste domingo ao STF que ainda não terminou a análise das mais de 4 mil horas de gravação.

O novo vídeo é das 15h05 daquele domingo em que as manifestações terroristas culminaram na depredação do patrimônio público. Após o pânico dos funcionários, que falam entre si e se movimentam pelo local, policiais passam pela entrada principal e bombas de gás lacrimogênio são disparadas.

Às 15:07, um servidor vai ao encontro de um colega na catraca e em seguida outros cinco funcionários correm em direção ao interior do Palácio. Um deles vai até a mesa da recepção, pega um objeto e guarda na gaveta.

A movimentação continua enquanto os funcionários circulam pela entrada principal e os agentes das forças policiais aparecem do lado de fora tentando conter os manifestantes.

