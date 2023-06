A- A+

VIRALIZOU 'Imbrochável' e inelegível: veja os memes após a condenação de Bolsonaro no TSE Na visão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-presidente abusou do seu poder político e usou de forma indevida os meios de comunicação públicos

Não demorou para que a inelegibilidade do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL) virasse piada nas redes sociais, nesta sexta-feira (30).

Instantes depois de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter decretado que o político está inelegível pelo período de oito anos - a contar desde as eleições do ano passado -, o assunto viralizou nas redes sociais com memes.

Na condenação, finalizada no placar de 5 a 2, prevaleceu o voto do relator, Benedito Gonçalves, que foi acompanhado pelos ministros Floriano Marques, André Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes. Raul Araújo e Nunes Marques votaram pela absolvição.

Para os ministros que votaram a favor do mecanismo previsto na atual Constituição Federal, Jair Bolsonaro, enquanto presidente, abusou do poder político e também usou de forma indevida os meios de comunicação públicos.

Em julho do ano passado, ele fez ataques ao sistema eleitoral durante reunião com embaixadores, que aconteceu no Palácio da Alvorada.

Abaixo, confira a seleção de memes feita pela reportagem:

Imagem do ex-presidente segurando uma camisa branca com as palavras "imorrível", "imbroxável" (sic) e "incomível" (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Imagem em alusão ao espumante de marca "Chandon" é usada em sátira com "Chandão", por conta do ministro Alexandre de Moraes, contrário a Bolsonaro (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Palavra "inelegível" é completa com letras de uma lata de cerveja da Heineken (Foto: Reprodução/Redes sociais)

"Choro impresso" foi usado como referência ao pedido de Jair Bolsonaro para que eleições acontecessem com voto impresso no Brasil (Foto: Reprodução/Redes sociais)

"Choro impresso" foi usado como referência ao pedido de Jair Bolsonaro para que eleições acontecessem com voto impresso no Brasil (Foto: Reprodução/Redes sociais)

No Twitter, foi compartilhada uma foto do presidente Lula (PT) tomando banho de mar; legenda diz que são "lágrimas do Jair" (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Foto da ex-presidenta Dilma Rousseff simula escrita da condenação de Jair Bolsonaro (PL) num "diário" (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Reprodução de um cartaz de oferta de supermercado oferece "choro grátis" aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Veja também

Política Lira: Câmara fará "esforço concentrado" para aprovar reforma tributária, arcabouço fiscal e Carf