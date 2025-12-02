A- A+

EX-PRIMEIRA DAMA "Imitador de Trump": veja falas de Ciro Gomes que causaram reação de Michelle Bolsoro Nesta terça-feira, ex-primeira-dama se manifestou após críticas de Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira uma série de vídeos que mostram o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) fazendo críticas e ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As publicações foram feitas após Michelle divulgar uma nota em resposta às críticas dos enteados por ela ter se manifestado de forma contrária a aproximação entre o PL e Gomes no estado.

As declarações reunidas pela ex-primeira-dama foram feitas por Ciro Gomes em entrevistas a programas de televisão, rádio e podcasts nos últimos anos. Nelas, o ex-presidenciável, que deixou o PDT e se filiou ao PSDB há dois meses, refere-se a Bolsonaro como "ladrão de galinha", "imitador de Trump", "boçal", "genocida", "corrupto" e "quase idiota".

"Roubar dinheiro de joia só mostra o nível de degradação, de avacalhação da liderança brasileira. Rachadinha, roubalheira, compra de imóveis em espécie. Tudo isso está indicando o nível de ladrão de galinha que nós colocamos na presidência da República Brasileira", diz Ciro Gomes em um dos vídeos.

Os trechos também trazem ataques de Ciro aos filhos de Bolsonaro, entre eles, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que na segunda-feira se referiu a postura de Michelle de se opor a aproximação do PL com o ex-governador como "autoritária". Em um dos vídeos, Ciro Gomes chama o senador de "ladrão" e, em outros, faz referências às investigações sobre a prática de rachadinha no gabinete de Flávio, com menções ao ex-assessor Fabrício Queiroz.

"Bolsonaro é quase um idiota. Conheço ele de perto (...) O Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, é um ladrão. Eu estou acusando ele de ser ladrão. Me processa para ver se eu não provo. O Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, as ex-mulheres, tudo ladras", diz Ciro Gomes em um dos trechos.

Veja abaixo as falas de Ciro relembradas por Michelle

"Nós lutamos muito pelo impeachment do Bolsonaro. O Lula não apareceu em uma única manifestação. Agora as pessoas vão assistir o julgamento, esse que o TSE tá julgando, eu ajudei a redigir. É assinada por nós do PDT, enquanto o Lula, enfim, o PT não fez nada, nem pelo impeachment (...) Fomos nós que fizemos".

"Que o Bolsonaro pague e pague caro pelos crimes continuados que cometeu. O crime mais grave que ele cometeu foi o crime de genocídio. Aquilo que ele fez na pandemia e provocou morte de centenas ou dezenas de milhares de pessoas (...) Roubar dinheiro de joia só mostra o nível de degradação, sabe, de avacalhação da liderança brasileira. Rachadinha, roubalheira, compra de imóveis em espécie. Tudo isso está indicando o nível de ladrão de galinha que nós colocamos na presidência da República Brasileira".

"Eu considero Bolsonaro um boçal, genocida"

"(Ele) vai ser preso, porque é um criminoso. A explicação chama-se Jair Messias Bolsonaro. Negacionismo, superfaturamento, roubalheira"

"Os imbecis fanáticos do bolsonarismo, a partir do filho que tá lá nos Estados Unidos, acreditam mesmo que as relações do Brasil com os Estados Unidos darão alguma centralidade estratégica a essa questão?"

"Eu estou dizendo que ele é corrupto, sempre soube disso. Todo mundo que sabe da vida pública brasileira sabe que o Bolsonaro não é decente. Todo mundo sabe, o serviço de inteligência do Exército sabe. Vive enganando o povo brasileiro".

"Eu não vou falar também da rachadinha, do dinheiro do Queiroz, na conta da tua mulher. Aliás, você corrompeu todas as suas esposas. Tudo ladrão, Bolsonaro. Você é um dos governo mais corruptos. Só perde para o do Lula, talvez ali, ó, um empate grande"

"Eu fui colega dele lá na Câmara, sabe? Roubava dinheiro da gasolina, roubava dinheiro de funcionário fantasma, um picareta dos últimos níveis (...) Hoje, tem declarações dele de novo e a gente não pode confundir, a vontade, o delírio que ele tem de tumultuar o Coreto, porque ele é um imbecil imitador do Trump"

"Bolsonaro é quase um idiota. Conheço ele de perto (...) O Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, é um ladrão. Eu estou acusando ele de ser ladrão. Me processa para ver se eu não provo. O Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, as ex-mulheres, tudo ladras"

'Autoritária'

Michelle havia criticado a aproximação do PL com Ciro Gomes durante o evento de lançamento da candidatura do senador Eduardo Girão ao governo do Ceará. Há dois meses, Ciro rompeu com o PDT e se filiou ao PSDB.

— É sobre essa aliança que vocês precipitaram a fazer. Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita (Jair Bolsonaro), isso não dá. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido. Compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinha. Então, não tem como — disse Michelle.

Na segunda-feira, a declaração rendeu críticas dos filhos do ex-presidente, que se encontra preso na Superintendência da Polícia Federal. A primeira das críticas partiu do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que chamou Michelle de "autoritária".

— A Michelle atropelou o próprio presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará. E a forma com que ela se dirigiu a ele, que talvez seja nossa maior liderança local, foi autoritária e constrangedora — disse o senador ao portal Metrópoles.

Nas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) disse que a aproximação com Ciro, que deve concorrer ao governo do Ceará em 2026, foi feita com aval do ex-presidente. “Temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças”. O deputado federal Eduardo Bolsonaro repetiu os irmãos: Meu irmão Flávio está correto. Foi injusto e desrespeitoso com o André o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo; foi uma posição definida pelo meu pai”.

Na madrugada de terça-feira, Michelle respondeu às críticas dos enteados com uma nota publicada nas redes sociais. Nela, a ex-primeira-dama reafirmou o posicionamento anterior e voltou a se manifestar contra Ciro Gomes. Os vídeos foram compartilhados em seguida.

"Eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressas meus pensamentos com liberdade e sinceridade", escreveu Michelle na nota.

