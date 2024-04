A- A+

Se o Governo se curvar às pressões dos prefeitos, via Confederação Nacional dos Municípios, a redução de 20% para 8% da alíquota da contribuição previdenciária dos municípios resultará em impacto fiscal R$ 33,73 bilhões até 2026, de acordo com dados da Receita Federal obtidos pelo repórter Houldine Nascimento, do site Poder360. Os valores foram disponibilizados via Lei de Acesso à Informação.

O valor para 2024 é próximo do cálculo da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), de até R$ 11 bilhões. O benefício contempla municípios de até 156,2 mil habitantes. Ao todo, 5.104 cidades brasileiras estão nessa condição, o que equivale a 91,6% do total de municípios no país. Foi dessa forma que o Congresso aprovou a desoneração para os municípios em outubro de 2023.

O governo, no entanto, demonstrou resistência à mudança. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou em 28 de dezembro uma MP (medida provisória) que extinguia o benefício. Depois de pressão de congressistas e de e de empresários, decidiu tratar do tema em PL (projeto de lei).

Em 27 de março, o líder do Governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), apresentou o projeto de lei 1.027 de 2024, que reduz a alíquota previdenciária para municípios com até 50.000 habitantes. Ao ser aprovada no Congresso, a desoneração dos municípios resultaria em impacto de R$ 9 bilhões em 2024.

Essa foi a estimativa apresentada pelo relator no Senado, Ângelo Coronel (PSD-BA). Em janeiro, Haddad afirmou que a renúncia fiscal atrelada aos municípios seria de R$ 4 bilhões neste ano. Em abril, no entanto, o ministro disse que o impacto seria, na verdade, de R$ 10 bilhões. Nos 2 casos, não detalhou como se daria a renúncia.

