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Análise Entenda os impactos do vídeo de Michelle Bolsonaro no projeto bolsonarista Cientistas políticos avaliam que a publicação de Michelle Bolsonaro foi uma manobra calculada e não um desabafo

Ao tecer críticas abertas ao enteado Flávio Bolsonaro, expor divergências internas no Partido Liberal (PL) e declarar que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem conhecimento sobre os ataques que ela vem sofrendo, o vídeo de quase 30 minutos de Michelle Bolsonaro acendeu o debate sobre os impactos que as relações familiares podem ter no projeto bolsonarista.

A cientista política Priscila Lapa caracterizou a iniciativa de Michelle como pensada. "Não vejo como um desabafo espontâneo, mas um desabafo estruturado, estrategicamente pensado para ocupar determinados espaços dentro de um núcleo político e próximo a um segmento do eleitorado em que Flávio Bolsonaro encontra maior resistência: as mulheres."

O entendimento do cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Elton Gomes, vai na mesma direção. Para ele, "foi um movimento calculado", com dois objetivos concretos: expor a insatisfação de Michelle com a aliança do PL no Ceará com Ciro Gomes - alguém que ela classifica publicamente como inimigo - e reagir à perda de espaço para indicar candidatas mulheres ao Legislativo, uma das suas principais funções como dirigente do PL Mulher.

"Uma discussão que deveria ser resolvida internamente acabou se publicizando, trazendo desgaste para a candidatura do senador Flávio Bolsonaro em um momento em que ele começava a se recuperar de outros desgastes”, avalia Gomes.

Estratégia

A decisão de direcionar o vídeo especificamente às mulheres não passou despercebida. Para Priscila, se trata de um grande trunfo. “Ao falar para esse público, Michelle constrói uma autoridade de fala e, ao mesmo tempo, cria um escudo político. Caso ele respondesse em um tom alto, não seria apenas uma agressão a ela, mas a todas as mulheres que com ela se identificam", explica.

O professor e colunista da Folha de Pernambuco, Luiz Otavio, interpreta o gesto a partir de uma característica estrutural do bolsonarismo. Para ele, o grupo político tem um perfil intrinsecamente machista. "Eles não admitem a participação ativa das mulheres no processo político."

Sob a superfície das críticas pessoais e das querelas partidárias, os analistas identificam um conflito mais profundo: a disputa pela sobrevivência política da família Bolsonaro."É uma briga de vida ou morte", afirma o professor Luiz Otavio. "A segunda geração da oligarquia está avistando o seu túmulo." O raciocínio, segundo o especialista, é simples: Flávio Bolsonaro tem grandes chances de perder as eleições para presidência; Eduardo Bolsonaro, que está no exterior, também ficará sem mandato.



Sucessão

O cenário que se desenha, para Luiz Otavio, é o de uma sucessão em curso. "Está se criando o grupo sucessor da oligarquia Bolsonaro, formado por Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e por Michelle Bolsonaro no Distrito Federal." Para ele, a configuração atual tende a se desfazer rapidamente diante desse rearranjo de forças.

Já o professor Elton Gomes lembra que "esses são movimentos políticos que ainda estão acontecendo" e que envolvem o que a ciência política chama de “nested games” - jogos de poder simultâneos em vários tabuleiros, com motivações que nem sempre são transparentes, inclusive para os próprios atores.

Priscila também concorda que o conflito "extravasa o núcleo familiar e se torna palco de disputa política", e que "a falta de coesão vai permanecer, por mais que se coloquem agora os panos mornos". O vídeo de desculpas publicado por Flávio Bolsonaro logo após o episódio, avalia ele, "pode sinalizar o receio de que estragos maiores ainda sejam feitos com a demonstração pública das insatisfações".

Simbologia

O vídeo também chamou atenção pelos elementos simbólicos presentes na gravação, que incluem desde uma escultura do sinal “eu te amo” na Língua Brasileira de Sinais (Libras) até a presença da Estrela de Davi, um dos símbolos mais importantes do judaísmo, e o emblema central da bandeira de Israel.

Para Elton Gomes, a disposição desses e de outros elementos distribuídos ao longo do cenário do vídeo não aparecem por acaso. “Nada que os políticos fazem é de maneira aleatória. [...] Isso tudo ela fez para poder marcar sua posição dentro do movimento bolsonarista, que tem essas simbologias como importantes para os seus membros”, explicou.

Além desses elementos, outros símbolos também se destacam. Entre eles estão a caneta esferográfica na mão da ex-primeira-dama, mencionada com frequência pelo ex-presidente Jair Bolsonaro; o mapa do PL Mulher sobre a mesa; diplomas, honrarias e homenagens na parede ao fundo do vídeo; e a camisa bordada com palavras como “amor”, “paz” e “alegria”.

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