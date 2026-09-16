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CRISE NO STF Imprensa internacional analisa julgamento adiado no STF, destaca Mendonça e Moraes e cita "tensão" Britânico The Guardian vê 'luta feroz' entre ministros do Supremo e El País uruguaio publicou perfis de magistrados; sessão também foi notícia nos EUA e Japão

Após o pedido de vista de Flávio Dino, que adiou a conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, jornais de todo o mundo repercutiram a "tensão" e as "acusações" durante a sessão extraordinária na Corte. Nas publicações, os veículos destacaram a crise interna vivida pelo tribunal, os impactos na corrida eleitoral e tentaram explicar ao público estrangeiro quem eram os principais personagens do julgamento.

O uruguaio El País publicou reportagens sobre a repercussão internacional do julgamento na Suprema Corte, fez perfis de Alexandre de Moraes e André Mendonça e classificou como "crise sem precedentes" o momento vivido pelo STF, que é visto com desconfiança por 30% dos eleitores de Lula e 69% dos eleitores bolsonaristas.

O periódico destacou o motivo do julgamento, convocado para avaliar o relatório da Polícia Federal que identificou 52 mensagens enviadas por Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, a Alexandre de Moraes, e definir se será iniciada a primeira investigação da história do país contra um integrante da Suprema Corte.

No texto que descreveu os momentos-chave da primeira sessão do julgamento, marcada por "momentos de tensão" e "acusações", o jornal uruguaio destacou trechos de frases proferidas por Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Edson Fachin. "Tenho testemunhas", "Aprendiz de Feiticeiro", "até as pessoas bem-intencionadas cometem erros" e "não se julgam as pessoas, mas os fatos e as questões jurídicas", lembrou o El País.

O periódico também fez perfis de Mendonça e Moraes. Ao descrever o ministro do STF indicado por Michel Temer, chamou-o de "grande inimigo do bolsonarismo", em referência ao julgamento que condenou Jair Bolsonaro. O magistrado, descrito como "presbiteriano" e "terrivelmente evangélico", foi indicado justamente por Jair Bolsonaro, como lembrou o periódico.

A agência de notícias americana Associated Press (AP) e o Japan Times, veículo japonês, destacaram a suspensão das deliberações na Suprema Corte após o pedido de vista de Flávio Dino. Os veículos também passaram pelos momentos-chave da primeira sessão do julgamento. A AP lembrou de Cármen Lúcia, única mulher da Suprema Corte e a última a dar seu parecer sobre a questão de ordem levantada por Gilmar Mendes. A agência americana reportou o início do voto da ministra, que se mostrou consternada com a situação: "Eu estou triste não apenas pelo assunto que nos traz aqui, mas, também, porque a Suprema Corte, guardiã da Constituição, gerou intranquilidade a todos os cidadãos brasileiros nos últimos dias".

Em reportagem sobre o julgamento, o britânico The Guardian caracterizou as acusações e os momentos mais tensos da sessão na Corte como uma "luta feroz" que "irrompe no Supremo Tribunal do Brasil às vésperas da eleição presidencial". A crise no tribunal foi descrita como "a mais grave desde o retorno da democracia nos anos 80", opondo dois "juízes rivais".

A reportagem lembrou que um dos momentos "mais ferozes" de troca de farpas ocorreu quando Alexandre de Moraes repreendeu André Mendonça, acusando-o de estar "a serviço de um grupo político que quis dar um golpe neste país". O bate-boca entre Gilmar Mendes e Mendonça também foi citado.

O jornal argentino Clarín, por sua vez, escreveu: "Em uma sessão histórica, uma Corte dividida e em guerra decide se investiga o ministro Alexandre de Moraes por corrupção". O texto afirma que Moraes é "um herói para muitos simpatizantes de Lula por supervisionar o caso que levou à condenação do ex-presidente Bolsonaro por tentar um golpe de Estado".

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