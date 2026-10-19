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Repercussão Imprensa internacional repercute debate entre Lula e Flávio Bolsonaro: 'caótico' Imprensa internacional destaca tom agressivo, troca de acusações e foco em estratégias para redes sociais no debate

Na Argentina, o Clarín destacou que o debate teve mais acusações pessoais do que discussões programáticas.

Os dois candidatos se atacaram com acusações de suposta corrupção. O presidente Lula tentou assumir a liderança como estratégia para recuperar terreno junto ao eleitorado após a surpreendente derrota no primeiro turno, em 4 de outubro, por 45% dos votos contra 47% do seu adversário".

O jornal ainda ressaltou que o confronto terminou em meio a gritos de apoiadores no estúdio.

"O debate acalorado terminou em clima de tensão quando apoiadores de ambos os lados interromperam com gritos os minutos finais".

O jornal La Nación, também argentino, deu ênfase à linguagem corporal e à tentativa de produzir cenas com potencial de viralização nas redes sociais.

O jornal destacou que "gestos calculados, insultos, acusações de corrupção e referências a Donald Trump e Javier Milei" marcaram o encontro.

A publicação também avaliou a estratégia de Flávio Bolsonaro de aparecer atrás de Lula durante as falas do presidente. "Uma das principais estratégias da noite se deu fora dos discursos: transformar cada reação, careta e provocação em um vídeo viral para as redes sociais", apontou.

Já o jornal espanhol El País observou que o confronto começou com ataques relacionados a escândalos familiares, suspeitas de corrupção e alianças internacionais.

Segundo o jornal, Flávio partiu para a ofensiva desde o início, enquanto Lula, inicialmente desconfortável, passou gradualmente a reagir e a direcionar a discussão para questões econômicas.

O veículo também apontou a ausência de respostas claras para perguntas específicas, citando os questionamentos sobre os recursos supostamente destinados ao filme sobre a vida de Jair Bolsonaro e o posicionamento do senador a respeito da redução da jornada de trabalho.

Para o jornal, Lula tentou assumir uma postura mais institucional, mas teve dificuldades para apresentar argumentos de maneira acessível, enquanto o adversário apostou em declarações mais simples e de maior impacto.

Ao final, o El País analisou o desempenho dos dois candidatos e contrastou as estratégias adotadas durante o debate "Os argumentos de Bolsonaro são bastante simplistas, embora ele seja hábil em gerar manchetes impactantes.

Lula, por outro lado, que precisa conquistar parte dos 33 milhões de abstencionistas, se perdeu repetidamente em questões complexas para a maior parte da população, questões que seu oponente omitiu ou simplificou demais", destacou.

O jornal francês Le Monde classificou o confronto como um "embate caótico" e avaliou que a troca de acusações dificultou a compreensão das propostas dos candidatos pelos eleitores indecisos.

Segundo a publicação, Lula e Flávio recorreram a ataques mútuos e trouxeram à discussão escândalos envolvendo suas famílias.

Em outra matéria, o Le Monde, afirmou que Lula teve dificuldades para defender seu histórico, enquanto Flávio Bolsonaro se esquivava das perguntas. "O debate não permitiu que os eleitores indecisos formassem uma visão clara dos candidatos", destacou.

O jornal também afirmou que Flávio buscou deixar Lula nervoso ao caminhar atrás dele durante todo o debate.

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