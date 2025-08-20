A- A+

Repercussão Imprensa internacional repercute indiciamento de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro Jornais destacam que a PF afirma que o ex-presidente tinha um plano de fuga para a Argentina

A imprensa internacional repercutiu nesta quarta-feira (20) o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro por conta da atuação do parlamentar nos Estados Unidos.

A representação da Polícia Federal (PF) afirma que um plano de fuga do antigo chefe do Executivo para a Argentina, país governado pelo aliado Javier Milei, foi encontrado no celular do ex-mandatário.

O jornal argentino Lá Nacion destaca que a polícia brasileira apreendeu um pedido de asilo político endereçado a Milei no celular do ex-presidente Bolsonaro.

O veículo também aponta que o relatório da PF identificou um arquivo de texto modificado pela última vez em 12 de fevereiro de 2024, e afirmou que seu conteúdo revela que Bolsonaro "praticou atos para obter asilo político na Argentina”.

O britânico The Independent destacou que a polícia brasileira afirma que mensagens encontradas no telefone de Bolsonaro mostraram que ele queria fugir para a Argentina e pedir asilo político a Milei. O jornal também aponta que Silas Malafaia, pastor evangélico e aliado ferrenho de Bolsonaro, também foi alvo dos investigadores.



Como mostrou a coluna Malu Gaspar, a investigação foi aberta em maio pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator dos principais casos que vêm fechando o cerco contra o ex-presidente e seus aliados, como a ação penal da trama golpista e os inquéritos das fake news e das milícias digitais

