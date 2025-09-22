A- A+

BRASIL Imprensa internacional repercute presença de artistas e volume nos atos contra PEC da Blindagem Atos contra Anistia e PEC da Blindagem reuniram neste domingo mais de 80 mil pessoas no Rio e em São Paulo

As manifestações contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia que reuniram neste domingo mais de 80 mil pessoas no Rio e em São Paulo repercutiram na imprensa internacional. Jornais, emissoras e agências internacionais destacaram o posicionamento contrário dos atos à concessão de um perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado no STF por participação na trama golpista.

"Brasileiros protestam aos milhares contra concessão de anistia a Bolsonaro", publicou o jornal inglês The Guardian, ainda no domingo. O veículo também destacou a presença de artistas em alguns dos atos convocados nas capitais brasileiras.

"Os protestos pró-democracia foram liderados por alguns dos músicos mais queridos do Brasil, incluindo um trio de compositores lendários que estiveram na vanguarda da luta contra a brutal ditadura militar do país entre 1964 e 1985: Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil", escreveu o jornal.

A emissora britânica BBC mencionou também em sua reportagem a PEC da Blindagem: "Os manifestantes também expressaram a sua indignação pela aprovação, na Câmara dos Deputados, de uma alteração constitucional que tornaria mais difícil a instauração de processos criminais contra legisladores"

Já a emissora americana CNN publicou: "Brasileiros protestam contra projeto de lei que pode levar ao perdão de Bolsonaro e aliados". O canal de televisão destacou que Bolsonaro "é o primeiro ex-presidente condenado por tentar anular uma eleição na maior economia da América Latina".

"Milhares de brasileiros saíram às ruas neste domingo em mais de trinta cidades para protestar contra dois projetos legislativos promovidos pelo Congresso: uma emenda constitucional que amplia os privilégios dos parlamentares e uma lei de anistia que poderá beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, recentemente condenado a 27 anos de prisão por conspiração golpista", escreveu, por sua vez, o jornal argentino La Nacion.

Segundo o jornal francês Le Figaro, os protestos de domingo foram "massivos". "Dezenas de milhares de pessoas se manifestaram no Brasil no domingo contra um projeto de lei que prevê o aumento da imunidade para parlamentares e a possibilidade de anistia para o ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro", publicou o veículo. Em outro trecho, o jornal disse que o ato no Rio de Janeiro "se transformou em um show" com a presença de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque.

"Alguns usavam camisas vermelhas do partido do presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, outros se enrolaram na bandeira brasileira, que nos últimos anos se tornou o emblema" dos bolsonaristas

