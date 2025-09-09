A- A+

Justiça Imprensa internacional repercute voto de Moraes pela condenação de Bolsonaro Ministro abriu sessão que retomou nesta terça-feira o julgamento da trama golpista pela Primeira Turma do STF

O voto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) repercutiu em veículos da imprensa internacional.

A fala do magistrado abriu a sessão desta terça-feira da Primeira Turma que retomou o julgamento da ação penal da trama golpista. Ainda estão previstos os votos dos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmén Lúcia e Cristiano Zanin.

Após o término da primeira sessão do dia, a agência de notícias internacionais Reuters escreveu que Moraes "classificou o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder de um grupo criminoso que tentou anular a eleição de 2022, ao dar o primeiro voto na fase final do julgamento do ex-presidente".

"As acusações decorrem de uma investigação abrangente que revelou supostas conspirações, incluindo planos para envenenar Lula e seu companheiro de chapa e assassinar Moraes, que supervisionou as eleições de 2022 e agora preside os julgamentos relacionados ao golpe", disse o jornal.

Ao apresentar seu voto, o magistrado usou uma apresentação de slides para construir uma linha do tempo das ações tomadas pela cúpula do governo Bolsonaro na trama golpista.

Ele citou desde a utilização de órgãos públicos como a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para o monitoramento de adversários políticos e executar a estratégia de ataques contra o Poder Judiciário e ao sistema eleitoral até eventos públicos do governo Bolsonaro, como a live de ataque às urnas eletrônicas, a reunião com embaixadores e a manifestação de 7 de setembro em 2021.

Também foram citados os atos golpistas praticados após o segundo turno das eleições de 2022, como a utilização da estrutura da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Veja também