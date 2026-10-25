Imprensa internacional vê eleição no Brasil como teste para onda conservadora na América Latina
Jornais pelo mundo acompanham disputa no País, que pode alterar alinhamento do Brasil na geopolítica global
As eleições presidenciais deste domingo, 25, têm repercutido na imprensa internacional. Jornais pelo mundo acompanham a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) como uma possível mudança no pêndulo político do País, que pode se juntar a uma onda conservadora que atinge outros países da América Latina e determinar um novo alinhamento do Brasil na geopolítica global.
Para o jornal argentino La Nación, uma vitória de Flávio, que saiu à frente no 1º turno e se manteve em vantagem nas pesquisas de intenção de voto, consolidaria o que alguns, entre eles, o presidente da Argentina, Javier Milei, chamam de uma onda azul de governos de direita na região.
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"Será o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado e preso por tentativa de golpe de Estado, mais um do grupo? E, ainda mais importante: implicará a chamada onda azul uma virada de médio ou longo prazo ou, pelo contrário, apenas um movimento do pêndulo latino-americano, que carece da força necessária para perdurar por longos anos?", questiona a publicação.
O jornal destaca ainda que o desgaste de Lula após três mandatos foi o principal fator que levou Flávio Bolsonaro a ser o candidato mais votado no primeiro turno.
"Claro que os Bolsonaro têm sua base ideológica fiel, mas com essa base não ganhariam uma eleição. Se ganharem, será por serem a opção frente a Lula. E o mesmo vale para o presidente do Brasil. Ser o único que pode derrotar um Bolsonaro é o que lhe permite dizer que, sem ele, não haverá democracia no Brasil e estará em jogo a soberania do País", disse.
Por sua vez, o jornal Clarín observa que a discussão nas urnas não é um "básico esquerda ou direita", mas de capacidades. A reportagem aponta que Lula vem de três mandatos, incluindo o atual, e com um desempenho macro eficiente, enquanto Flávio tem buscado se firmar nas questões sociais.
"A questão social desempenha um papel decisivo nesta etapa final", diz o Clarín, acrescentando que o governo conseguiu reverter, segundo as pesquisas, o golpe inicial da derrota com base em uma ofensiva intensa que incluiu benefícios, como o pagamento do reajuste do Bolsa Família e o fim da escala de trabalho 6x1.
O francês Le Monde escreveu que a eleição brasileira é considerada a mais importante do ano, juntamente das eleições de meio mandato dos Estados Unidos, que vão ocorrer em 3 de novembro. Para o jornal, os eleitores do País estão sendo chamados para escolher "entre duas visões radicalmente opostas, cujas consequências se estenderão muito além das fronteiras do País".
A publicação francesa avalia que a candidatura do presidente Lula "personifica a continuidade do progresso social, a proteção ambiental, a defesa das instituições democráticas, a soberania nacional e o multilateralismo", enquanto, do outro lado, o senador do PL defende uma "política de segurança repressiva, um programa econômico ultraliberal e o alinhamento com o governo Trump". Para o Le Monde, uma vitória de Flávio colocaria toda a América do Sul, com exceção do Uruguai, sob a influência de Washington.
O ponto também foi tema de um editorial de opinião do jornal americano The New York Times. Publicado neste domingo, o texto diz que os Estados Unidos têm um "histórico problemático" de interferência em eleições estrangeiras.
Segundo a publicação, os EUA têm se tornado mais respeitosos com outras democracias e evitado, em grande parte, intervir em suas campanhas, mas o presidente Donald Trump estaria levando Washington de volta ao seu passado "intrometido e contraproducente".
Como exemplo, o jornal cita as eleições brasileiras deste domingo e diz que os eleitores vão escolher entre "um populista de esquerda" e "um senador de extrema-direita cujo pai está cumprindo uma sentença de 27 anos por tentar um golpe após perder a última eleição". O NYT reforça que Trump não endossou formalmente o jovem Bolsonaro, mas que ele "fez tudo, exceto endossar oficialmente", incluindo promulgar políticas fora do mainstream da tradição diplomática americana.
"Essa intromissão é prejudicial à causa da democracia e ao interesse nacional dos Estados Unidos. A interferência externa nas eleições de um estado democrático é antidemocrática: afinal, os americanos não fazem parte do corpo político brasileiro. Subjacente às intervenções do governo Trump está uma mensagem desrespeitosa de que os americanos - ou pelo menos um pequeno número deles - acham que sabem melhor do que os brasileiros o que é melhor para o Brasil", diz o editorial.
A rede Al Jazeera, do Catar, destacou que países da América Latina vêm estreitando laços com Israel, com uma nova onda de líderes atuando para reverter medias adotadas anteriormente para isolar o governo israelense por causa da guerra em Gaza.
O texto afirma que, se o senador Flávio Bolsonaro vencer a eleição, o Brasil pode se somar a esse movimento.
A Al Jazeera diz que o senador tem exibido bandeiras israelenses em comícios e enfatizado sua amizade com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.
Para a pesquisadora Marta Tawil Kuri, do Colégio do México, há uma "convergência" entre líderes de direita em busca de validação em Washington, apoio de bases evangélicas e uma ofensiva diplomática israelense na região.