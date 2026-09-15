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Brasil

Imprensa internacional vê 'luta feroz' entre ministros do STF e destaca proximidade com eleições

Jornal espanhol El País afirmou que a sessão desta terça-feira "ficará marcada pelos insultos e ofensas trocadas entre seus ministros"

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A reportagem afirma que um dos momentos "mais ferozes" de troca de farpas se deu quando Alexande de Moraes repreendeu André MendonçaA reportagem afirma que um dos momentos "mais ferozes" de troca de farpas se deu quando Alexande de Moraes repreendeu André Mendonça - Foto: Alejandro Zambrana/STF

Jornais internacionais repercutiram nesta terça-feira o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode levar ao primeiro caso de uma investigação aberta contra um ministro da Corte. Nas publicações, os veículos destacaram a crise interna vivida no tribunal e os impactos na corrida eleitoral.

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"Luta feroz irrompe no Supremo Tribunal do Brasil às vésperas da eleição presidencial", escreveu o jornal britânico The Guardian em sua reportagem sobre a sessão de hoje da Corte. A crise no tribunal é descrita como "a mais grave desde o retorno da democracia nos anos 80", opondos dois "juízes rivais".

A reportagem afirma que um dos momentos "mais ferozes" de troca de farpas se deu quando Alexande de Moraes repreendeu André Mendonça, acusando-o de estar "serviço de um grupo político que quis dar um golpe neste país". O bate-boca entre Gilmar Mendes e Mendonça também é citado.

Já o jornal espanhol El País afirmou que a sessão desta terça-feira "ficará marcada pelos insultos e ofensas trocadas entre seus ministros". A reportagem lembra a proximidade da crise com as eleições e destacou a fala da ministra Carmen Lúcia, que se disse "envergonhada" com a situação vivida pela instituição.

"Suprema Corte do Brasil adia decisão sobre o ministro Alexandre de Moraes antes das eleições de outubro", resumiu o jornal americano Washington Post. O texto da agência de notícias Associated Press lembra que o pedido de vistas feito por um ministro da Corte adiou até possívelmente dezembro a decisão.

O jornal argentino Clarín, por sua vez, escreveu: "Em uma sessão histórica, uma Corte dividida e em guerra decide se investiga o ministro Alexandre de Moraes por corrupção". O texto afirma que Moraes é "um herói para muitos simpatizantes de Lula por supervisionar o caso que levou á condenação do ex-presidente Bolsonaro por tentar um golpe de Estado".

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