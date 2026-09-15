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Brasil Imprensa internacional vê 'luta feroz' entre ministros do STF e destaca proximidade com eleições Jornal espanhol El País afirmou que a sessão desta terça-feira "ficará marcada pelos insultos e ofensas trocadas entre seus ministros"

Jornais internacionais repercutiram nesta terça-feira o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que pode levar ao primeiro caso de uma investigação aberta contra um ministro da Corte. Nas publicações, os veículos destacaram a crise interna vivida no tribunal e os impactos na corrida eleitoral.

"Luta feroz irrompe no Supremo Tribunal do Brasil às vésperas da eleição presidencial", escreveu o jornal britânico The Guardian em sua reportagem sobre a sessão de hoje da Corte. A crise no tribunal é descrita como "a mais grave desde o retorno da democracia nos anos 80", opondos dois "juízes rivais".

A reportagem afirma que um dos momentos "mais ferozes" de troca de farpas se deu quando Alexande de Moraes repreendeu André Mendonça, acusando-o de estar "serviço de um grupo político que quis dar um golpe neste país". O bate-boca entre Gilmar Mendes e Mendonça também é citado.

Já o jornal espanhol El País afirmou que a sessão desta terça-feira "ficará marcada pelos insultos e ofensas trocadas entre seus ministros". A reportagem lembra a proximidade da crise com as eleições e destacou a fala da ministra Carmen Lúcia, que se disse "envergonhada" com a situação vivida pela instituição.

"Suprema Corte do Brasil adia decisão sobre o ministro Alexandre de Moraes antes das eleições de outubro", resumiu o jornal americano Washington Post. O texto da agência de notícias Associated Press lembra que o pedido de vistas feito por um ministro da Corte adiou até possívelmente dezembro a decisão.

O jornal argentino Clarín, por sua vez, escreveu: "Em uma sessão histórica, uma Corte dividida e em guerra decide se investiga o ministro Alexandre de Moraes por corrupção". O texto afirma que Moraes é "um herói para muitos simpatizantes de Lula por supervisionar o caso que levou á condenação do ex-presidente Bolsonaro por tentar um golpe de Estado".

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