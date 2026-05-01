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BRASIL Imprensa mundial repercute redução de pena de Bolsonaro e destaca relação de Lula com Congresso Para o jornal Washington Post, derrubada de veto ao PL da Dosimetria podepotencialmente "virar de cabeça para baixo" eleições

A imprensa internacional repercutiu a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto que reduz as penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os veículos estrangeiros destacaram que a votação foi a segunda derrota do governo no Congresso Nacional em 24 horas.

Segundo o jornal britânico The Guardian, o projeto foi aprovado por um Congresso "em grande parte conservador". O texto destaca também que as derrotas do governo "estão sendo amplamente interpretadas no Brasil como mais uma prova de que Lula, que nas pesquisas parece praticamente empatado com o filho de Bolsonaro, enfrentará uma eleição difícil".

"Congresso expõe fragilidade de Lula ao rejeitar seu indicado à Corte e reduzir pena de Bolsonaro", destacou, por sua vez, o jornal argentino La Nación. "A oposição, liderada por figuras do movimento de Bolsonaro, interpreta esses resultados como prova de que o governo carece de governabilidade e respeito do Congresso Nacional", diz a reportagem.

Já o jornal americano The Washington Post publicou: "Congresso do Brasil reduz pena de prisão de 27 anos de Jair Bolsonaro, em derrota de Lula'". O texto lembra que a votação que derrubou o veto presidencial deve ser contestada no Supremo Tribunal Federal (STF) e que ela poderia potencialmente "virar de cabeça para baixo" as eleições em outubro.

Segundo o jornal espanhol El País, a dupla derrota evidencia "o quanto a já frágil relação de Lula com o Congresso se deteriorou". Para o veículo a "margem confortável" na votação para a derruba do veto "confirma o estado extremamente precário das relações entre o governo e o Congresso de maioria conservadora, a poucos meses das eleições".

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