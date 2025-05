Inauguração de maternidade em Caruaru revela mais que a emoção da governadora

A- A+

Três ministros de estado - Alexandre Padilha (Saúde); Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos); e Wolney Queiroz (Previdência) - os senadores Humberto Costa e Teresa Leitão; deputados estaduais e federais, 33 prefeitos e outros líderes políticos.

A entrega do Hospital da Mulher do Agreste, primeira das cinco maternidades prometidas pela governadora Raquel Lyra (PSD) ainda em campanha, não revelou apenas a emoção da gestora desde o dia em que marcou a data da entrega.

Mostrou a força política que ela tem demarcado junto ao governo federal e o espaço que vem construindo para ser candidata forte à reeleirção no próximo ano.

No discurso, cerca de 20 minutos, destacou o compromisso com o povo de Pernambuco como meta.

“Nunca estive aqui por um cargo. Graças a Deus, a vida me deu muito. E quem está aqui sabe que não temos um projeto político de poder”, enfatizou a governadora, que preside o PSD no estado, foi deputada, secretária estadual e prefeita de Caruaru por duas vezes.

“Faço parte de um movimento em Pernambuco - e lidero ele com as bênçãos de vocês - para que a gente possa fazer o estado crescer, sem deixar ninguém para trás.”

A unidade entregue na sexta era esperada há mais de dez anos. Começou a ser construída em 2013 e custou R$ 84,8 mi (verba federal e do estado, desta e de outras gestões). Tem 190 leitos e capacidade para oito mil partos ao ano.

AUnião garantiu as maternidades de Garanhuns e Ouricuri. A governadora pretende dar a ordem de serviço para Igarassu e Serra Talhada ainda este semestre.

Show de elegância e diplomacia

Adversário da governadora em Caruaru, o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, disse que Raquel Lyra tem sorte de ser gestora no momento em que Pernambuco tem Lula como presidente e sete ministros. Colocou-se à disposição. “Trabalhando em Brasília, mas sou sempre o filho de Caruaru. Caruaru será sempre minha prioridade”, afirmou pela primeira vez como ministro na cidade natal.



Aplausos e cobrança

O deputado oposicionista Waldemar Borges aplaudiu a inauguração do Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru. Reconhece a importância da unidade. Gostaria apenas que a governadora Raquel Lyra informasse que o ex-governador Paulo Câmara deixou maior parte da obra assegurada, inclusive com licença ambiental.



Os insatisfeitos

Sete chapas disputam o PT estadual. Nomes mais conhecidos internamente, como Manoel Messias (ligado à senadora Teresa Leitão) e Prazeres Barros (ligada a Oscar Barreto), evidenciam a necessidade de marcar território. Os outros candidatos: Carlos Veras, Fernando Ferro, Márcia Conrado, Osmar Ricardo e Sérgio Goiana.



Pedra do Reino

Uma sessão solene na próxima segunda vai homenagear os 30 anos da Associação Cultural da Pedra do Reino, em São José do Belmonte. A iniciativa é do deputado Luciano Duque. Evento será no auditório Sérgio Guerra, na Assembleia Legislativa, a partir das 18h.

