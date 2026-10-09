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Eleições 2026 Incêndio em Parque Tecnológico da UFPE fez a política em Pernambuco pegar fogo Nomes do campo progressista suspeitam de ataque da direita, que reagiu de imediato às acusações

Um prédio em chamas no câmpus da UFPE, na noite de quarta-feira, transformou o Parque Tecnológico da universidade em briga eleitoral.

Com prejuízos que superam R$ 100 milhões na estrutura que abriga laboratórios das áreas de fármacos, informática e genética, o incêndio transcendeu a dor de 20 anos de pesquisas destruídas. Fez a política pernambucana e nacional pegar fogo.

O incidente foi o terceiro na UFPE em uma semana e ocorreu após ato de alunos pela democracia. A esquerda - de Jones Manoel, Rosa Amorim e Dani Portela a Humberto Costa, Marília Arraes e Teresa Leitão - denunciou ameaças virtuais, levantou hipótese de ataque extremista e cobrou urgência na investigação.

A resposta da direita veio sem demora. Os deputados eleitos Thiago Medina, Gilson Machado Filho e o ex-ministro Mendonça Filho vincularam o sinistro a uso eleitoral e atribuíram ao abandono do ensino público.

As acusações ecoaram em Brasília e fizeram o ministro da Educação, Leonardo Barchini, desembarcar no Recife. Anunciou a construção de um novo prédio e a compra de equipamentos.

A ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, visita o local hoje. Líderes como a governadora Raquel Lyra, o prefeito Victor Marques e o ex-prefeito João Campos também se manifestaram.

A contundência que o caso exige não pode se perder no ruído partidário. É preciso aguardar o inquérito da Polícia Federal. Se a apuração confirmar atentado ideológico, será um crime contra a democracia. Se apontar negligência na manutenção estrutural, a omissão será igualmente imperdoável.

Primeira missão no TRE

O vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Eirk Simões, assume hoje a presidência do TRE-PE, em sessão a partir das 8h. Ele substitui o desembargador Fernando Cerqueira, fica no cargo até fevereiro de 2028 e tem pela frente a missão de coordenar o segundo turno da eleição presidencial.

Plenária do PT

O presidente estadual do PT e deputado federal reeleito, Carlos Veras, convoca a militância para plenária hoje, a partir das 18h, na Visconde de Suassuna, 808, Boa Vista. Será um momento de trocar ideias e sugestões para buscar a reeleição do presidenteLula.



Reciclagem

Finalmente uma notícia boa de Olinda. Em novembro, a cidade vai mostrar ao mundo, na COP31, na Turquia, o programa de reciclagem do Carnaval. Este ano, cerca de 70 toneladas de material foram reaproveitadas e contabilizaram R$ 190 mil para catadores.

Longe da foto

Os deputados federais reeleitos Fernando Filho e Lula da Fonte apoiam o presidenciável Flávio Bolsonaro, mas evitaram divulgar nas redes. Já o prefeito de Petrolina, Simão Durando, explorou imagens. E, embora cite Fernando Filho, ele não aparece na foto.

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