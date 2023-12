A- A+

Sabatina Indeciso, Moro recebe Dino com abraço e afagos na sabatina do Senado Ministro de Lula tentou assuntar, em tom de brincadeira, o voto do senador na breve conversa ao pé do ouvido, mas o ex-juiz da Lava-Jato manteve mistério

O senador Sergio Moro (União - PR), que ainda não se posicionou sobre seu voto a respeito da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu o sabatinado com um longo abraço no Senado. Os dois são ex-juízes, mas atualmente atuam em campos distintos do espectro político. Moro faz parte do grupo de senadores que faz oposição ao governo petista.

Segundo a colunista do Globo, Bela Megale, Dino tentou assuntar, em tom de brincadeira, o voto do senador na breve conversa ao pé do ouvido com Moro. Entretanto, o ex-juiz manteve mistério. Os dois chegaram a se falar por telefone antes da sabatina. À coluna, Moro disse que tratará Dino com "educação" e "cordialidade" a sabatina.

Sabatina no Senado

Senadores de oposição usaram fatos relacionados aos atos golpistas do dia 8 de janeiro em perguntas para o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que avalia sua indicação ao STF.

Dino foi questionado, por exemplo, sobre as câmeras de segurança do ministério no dia dos atos, os alertas enviados anteriormente pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e sobre se teria imparcialidade para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Veja também

brasil Indicado à PGR, Gonet defende limites à liberdade de expressão