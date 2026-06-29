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ELEIÇÕES 2026 Indecisos estão se informando pouco ou não estão se informando sobre candidatos, diz BTG/Nexus Apenas 22% entre os eleitores indecisos dizem estar se informando sobre os candidatos

A maioria dos eleitores indecisos está se informando pouco ou não está se informando sobre os candidatos à Presidência da República e suas propostas, mostra pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 29. De acordo com o levantamento, 44% dos que se dizem indecisos estão se informando pouco, enquanto 30% não estão se informando sobre a disputa presidencial.

Na média geral, 16% dos entrevistados disseram estar se informando pouco, enquanto 14% afirmaram não estar se informando sobre os candidatos a presidente e suas propostas.

Os dados mostram como essa parcela do eleitorado, que tende a definir o resultado da disputa presidencial, não está engajada com a eleição - o que tende a mudar com a proximidade das eleições. A realização da Copa do Mundo neste ano colabora para que o foco de grande parte do eleitorado ainda não tenha se direcionado para a votação de outubro.

Entre os eleitores indecisos, 22% dizem estar se informando muito sobre os candidatos. Na média geral, 26% afirmam o mesmo, enquanto 28% declaram estar se informando razoavelmente.

O cruzamento feito na pesquisa BTG/Nexus é com base em duas perguntas feitas separadamente. Primeiro, como os eleitores têm se informado sobre os candidatos. Segundo, em quem eles votariam no segundo turno no cenário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Neste cenário de segundo turno, Lula tem 47% contra 44% de Flávio. 8% dizem que não votarão em nenhum dos dois e 1% afirma não saber.

No cenário espontâneo de primeiro turno, quando os eleitores têm de falar em quem votariam sem que os entrevistadores digam os candidatos (melhor cenário para medir o engajamento dos entrevistados), Lula lidera com 38% das intenções de voto (dois pontos porcentuais a mais que há duas semanas). Flávio Bolsonaro tem os mesmos 27% que tinha em 15 de junho. Os indecisos caíram de 24% para 20%.

A pesquisa ouviu 2.009 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 26 e 28 de junho. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-08521/2026.



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