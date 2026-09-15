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Pesquisa Indexa/Broadcast: 45% dizem não confiar no trabalho do STF; 42% confiam muito ou um pouco Pesquisa ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 10 e 13 de setembro de 2026

A parcela dos eleitores que não confiam no trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF) é de 45%, enquanto 42% dizem confiar muito ou um pouco na Corte, mostra a pesquisa Indexa divulgada com exclusividade pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, nesta terça-feira, 15. Já a Polícia Federal tem a confiança de 70% dos entrevistados, ante 18% que não confiam na instituição.

Este é o segundo levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

No caso do Supremo, 10% afirmam confiar muito e 32%, um pouco. Os grupos que expressam algum grau de confiança e os que não confiam estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,2 pontos porcentuais. Na avaliação da PF, 37% dizem confiar muito e 33%, um pouco.

A desconfiança no STF é numericamente maior entre os entrevistados que se identificam como de direita não bolsonarista, com 55%, e bolsonaristas, com 54%. Entre os que se declaram de centro, o índice é de 46%. A parcela é de 35% entre lulistas ou petistas e de 30% entre os de esquerda não lulista.

Somadas as respostas "confia muito" e "confia um pouco", a confiança no Supremo chega a 56% entre os eleitores de esquerda não lulista e a 49% entre lulistas ou petistas. O índice é de 42% no centro, 37% entre bolsonaristas e 32% na direita não bolsonarista.

O recorte pelo voto no segundo turno de 2022 também mostra diferenças. Entre os eleitores de Jair Bolsonaro (PL), 55% não confiam no STF e 34% expressam algum grau de confiança. Entre os que votaram em Lula (PT), os porcentuais são de 34% e 51%, respectivamente.

A Polícia Federal, por sua vez, tem a confiança da maioria em todos os grupos de identificação política apresentados. A soma dos que confiam muito ou um pouco é de 78% na esquerda não lulista, 70% entre lulistas ou petistas e na direita não bolsonarista, 69% no centro e 68% entre bolsonaristas.

Entre os eleitores de Lula em 2022, 74% confiam na PF e 14% não confiam. Entre os de Bolsonaro, os índices são de 68% e 20%.

No recorte por renda, a parcela que não confia no Supremo é de 51% entre os entrevistados com renda domiciliar superior a cinco salários mínimos, ante 40% entre os que recebem até dois salários mínimos. Para a PF, a confiança nesses grupos é de 74% e 65%, respectivamente.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 10 e 13 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03482/2026.

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