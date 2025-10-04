S�b, 04 de Outubro

internacional

Índia anuncia que receberá Starmer para discutir acordo de comércio com o Reino Unido em 9/10

Encontro deverá para alinhar um "mapa de programas e iniciativas" bilaterais até 2035

Bandeira da Índia Bandeira da Índia  - Foto: reprodução

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, visitará a Índia a partir do dia 8 de outubro, em uma viagem de dois dias para discutir a parceria econômica e comercial entre ambos os países, segundo comunicado divulgado hoje pelo governo de Nova Deli.

Starmer e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, devem se reunir na próxima quinta-feira, 9, para alinhar um "mapa de programas e iniciativas" bilaterais até 2035. O "planejamento estratégico" envolverá áreas de comércio, investimento, tecnologia, inovação, defesa, clima, energia, saúde, educação e relações interpessoais. Ambos devem conversar com líderes de empresas e indústrias.

Os premiês do Reino Unido e da Índia também debaterão "temas de importância global e regional", além de participarem do 6º Festival de Fintechs Globais, em Mumbai.
 

