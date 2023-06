Indicação de Zanin para STF divide senadores bolsonaristas

A- A+

Enquanto angaria o apoio da maioria das bancadas do Senado, a indicação do advogado Cristiano Zanin pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) tem dividido senadores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nos últimos dias, em uma mudança de discurso, senadores bolsonaristas como a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), passaram a rever seus posicionamentos contrários à indicação do advogado, que foi o responsável pela anulação das condenações de Lula na Lava-Jato, e a declarar apoio a sua aprovação.

— A aceitação é à pessoa dele. Ele é sereno, ele causa muito boa impressão. Ele será aprovado pelo Senado. O governo tem maioria dos votos e eu lhe garanto que vou orar muito por ele para que seja um juiz movido por um coração sempre voltado à Justiça — afirmou a senadora ao GLOBO.

Damares se reuniu com Zanin na quarta-feira e esteve com o advogado em um almoço organizado pela bancada evangélica na Assembleia de Deus em Madureira, em Brasília. Também nesta quarta-feira houve um aval de Bolsonaro para seu partido liberar a bancada, segundo parlamentares da sigla. Enquanto isso, outros integrantes da ala bolsonarista mantém um posicionamento contrário à aprovação do advogado, ao menos publicamente. É o caso de Eduardo Girão (Novo-CE), que disse achar a inflexão "estranha".

— Eu acho estranho, não estou entendendo. Bolsonaro já deu declaração que a prerrogativa é do presidente de indicar, eu não entendi porque a prerrogativa também é do Senado de, se não cumprir os requisitos, barrar. Há um flagrante da impessoalidade e é isso que deveria acontecer— afirmou o senador ao GLOBO.

Também bolsonarista, o senador Marcos Pontes disse que só se pronunciará a respeito de um eventual apoio ao advogado após conversar com ele. Nos bastidores, a adoção de um discurso pró-Zanin por parte de bolsonaristas é vista como uma estratégia para tentar melhorar a relação do grupo político com o Supremo, esgarçada pelos sucessivos ataques feitos pelo ex-presidente à Corte.

Nesta quinta-feira, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sobre Zanin foi lido pelo relator de sua indicação, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Por isso, o advogado optou por suspender as agendas previstas em seu périplo com os senadores iniciada na segunda e voltar ao Senado apenas na parte da tarde. A sabatina de Zanin está marcada para o próximo dia 21 e sua aprovação é dada como certa.

