Indicado à vaga de Barroso ao STF será definido após retorno de Lula da Itália, diz Lewandowski
Questionado sobre possíveis indicações, Lewandowski negou estar envolvido nas discussões e disse que não manifestou preferência por nenhum nome para a sucessão
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta sexta-feira, 10, que o novo nome para ocupar a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF) deverá ser escolhido e indicado após o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da viagem à Itália.
Leia também
• STF: os pontos fortes e fracos dos favoritos à vaga de Barroso
• STF julga regra que manda empresas declararem benefícios fiscais sob pena de multa
• STF proíbe inclusão automática de empresas do mesmo grupo em execução trabalhista
Lula embarca neste sábado, 11, para Roma, onde participará do Fórum Mundial da Alimentação 2025. Apesar da data marcada para a ida, ainda não há previsão oficial de retorno.
"Essas decisões têm que ser rápidas, mas bem ponderadas. O presidente tem o tempo dele. Ele tem uma viagem marcada para o exterior, e creio que, na volta, isso deve ser decidido", afirmou Lewandowski durante o Fórum Esfera, realizado em Belém (PA).
Durante o evento, Lewandowski também elogiou magistrado. "O ministro Barroso desempenhou um excelente trabalho no Supremo. Foi um ótimo colega, um intelectual de proa, e vai fazer falta. Todos aprendemos muito com ele".
Barroso anunciou sua aposentadoria antecipada do STF na última quinta-feira, 9. Aos 67 anos, ele poderia permanecer no cargo até os 75, idade limite para ministros da Corte. No final de setembro, ele havia transferido a presidência do STF ao ministro Edson Fachin.
Questionado sobre possíveis indicações, Lewandowski negou estar envolvido nas discussões e disse que não manifestou preferência por nenhum nome para a sucessão.
"Eu, como cidadão, quero que haja alguém que tenha os requisitos constitucionais, notável saber jurídico e reputação ilibada. Essa é uma decisão pessoal do presidente, e ele não precisa consultar ninguém", declarou o ministro da Justiça.