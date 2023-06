A- A+

BRASIL Indicado para o Ministério do Turismo, deputado do União prestigia aniversário de petistas Evento em restaurante a beira do lago reuniu o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), e o ex-ministro José Dirceu

Indicado pela bancada do União Brasil para assumir o Ministério do Turismo, o deputado Celso Sabino (PA) compareceu na noite de terça-feira (20) à festa de aniversários dos deputados petistas Jilmar Tatto (SP) e Odair Cunha (MG). O evento, realizado em um restaurante à beira do Lago Paranoá, em Brasília, teve a presença da presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro José Dirceu.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também passou pela festa, assim como o líder do União na Câmara, Elmar Nascimento (BA).Entre os integrantes do primeiro escalão do governo, quem compareceu foi o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD).

Sabino ficou cerca de uma hora no evento. A expectativa é que o deputado seja nomeado para o lugar de Daniela Carneiro na próxima semana, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltar da Europa.

O Planalto tenta convencer Daniela e pedir demissão como uma saída honrosa. A ministra está em litígio com o União Brasil e já pediu na Justiça Eleitoral para deixar a legenda.

Durante a sua passagem pela festa, Sabino conversou com os seus colegas de Câmara e conversou mais com Odair Cunha, um dos aniversariantes. Tanto o deputado mineiro como Tatto fazem parte da corrente majoritária do PT, a CNB.

