"Inelegível": Aliados dizem que bolsonarismo ficará "mais forte", oposição vê condenação "didática"

Aliados de Jair Bolsonaro criticaram nesta sexta-feira (30) a decisão que tornou o ex-presidente inelegível. Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o condenou a inelegibilidade por oito anos. A avaliação de apoiadores é que o ex-mandatário sofreu uma injustiça e que, apesar de ele não poder se candidatar, seu grupo político estará forte na eleição presidencial de 2026. Por outro lado, críticos de Bolsonaro comemoraram e viram o resultado do julgamento como "didático".

Mulher do ex-presidente, Michelle Bolsonaro foi uma das que se manifestou favorável ao marido.

— Eu continuo confiando, acreditando e ao seu lado, meu amor. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos — disse Michelle em uma mensagem publicada nas redes sociais.

Na mesma linha, o presidente do partido de Bolsonaro, o PL, Valdemar Costa Neto, publicou uma nota em que disse que "vai trabalhar dobrado e mostrar lealdade" ao ex-presidente.

— Não tem como acreditar no que está acontecendo: a primeira vez na história da humanidade que um ex-presidente perde os direitos políticos por falar. Vamos trabalhar dobrado e mostrar nossa lealdade ao presidente Bolsonaro — declarou.

O dirigente partidário afirmou ainda que o campo da direita e de oposição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será fortalecido.

— Podem acreditar que a injustiça de hoje será capaz de revelar o eleitor mais forte da nação. E o resultado disso será registrado nas eleições de 2024 e 2026. Mais do que nunca, o Brasil precisa de força. É hora de superação. Bolsonaro é o maior líder popular desde a redemocratização e vai continuar sendo.

Com o placar de 5 a 2, o TSE entendeu que o ex-presidente praticou abuso de poder político e usou indevidamente meios de comunicação ao atacar, sem provas, as urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores às vésperas da campanha do ano passado.

Com isso, seis meses após deixar o poder, Bolsonaro está impedido de disputar um cargo público até 2030 e se tornou o primeiro ex-presidente na História a perder os direitos políticos em um julgamento no TSE. Em entrevista logo após a decisão, ele disse não ter cometido qualquer irregularidade e que agora será um "cabo eleitoral de luxo”.

O senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, sinalizou que espera o crescimento da oposição a Lula na próxima eleição.

— Podem ferir o presente. Podem nublar o hoje, mas ninguém pode impedir o futuro. Ninguém pode proibir o amanhã. A esperança está mais viva do que nunca. A esperança de um Brasil mais soberano, de um sonho que hoje sabemos que pode ser realidade. Alguns irão dizer: só nos resta a esperança. Outros dirão: a esperança é tudo. Não precisamos de mais nada.

Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, elogiou a decisão do Justiça Eleitoral e a classificou de "didática".

– Decisão do TSE que torna Bolsonaro inelegível tem uma enorme força didática. O tribunal condenou os métodos da extrema-direita, como a disseminação industrial de mentiras, as ameaças à democracia, o uso da máquina pública pra perseguir adversários e prevalecer na disputa eleitoral. A defesa da democracia e o enfrentamento ao fascismo permanecem na ordem do dia. Um grande dia!

Autor da ação analisada pelo TSE, o ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) foi outro que comemorou a decisão. Por outro lado, ele fez uma crítica indireta a Lula ao falar que o governo do petista usa Bolsonaro para não ser cobrado.

– O que espero é que, de hoje em diante, tenhamos direito de cobrar de nosso governo mudanças profundas na vida política e econômica do Brasil , sem o oportunismo de a tudo termos que engolir porque senão… “Bolsonaro voltaria”.

