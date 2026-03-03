Ter, 03 de Março

Inelegível, Pablo Marçal vai se filiar ao União Brasil, afirma presidente da sigla

Empresário deve aderir ao partido na sexta-feira (6), disse Milton Leite ao GLOBO

O influenciador digital e ex-candidato a prefeito da capital paulista, Pablo Marçal O influenciador digital e ex-candidato a prefeito da capital paulista, Pablo Marçal  - Foto: Reprodução/Instagram Pablo Marçal

O União Brasil vai filiar aos seus quadros o empresário Pablo Marçal, que disputou e eleição municipal de 2024 pelo PRTB. O evento de filiação ocorrerá na próxima sexta-feira (6), na Vila Olímpia, Zona Sul da capital. A informação foi confirmada ao GLOBO pelo presidente do partido em São Paulo, Milton Leite.

A ideia do partido é lançar Marçal ao cargo de deputado federal, mas, para isso, ele teria que reverter uma inelegibilidade de oito anos.

Em dezembro, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) manteve uma condenação de Marçal por uso indevido dos meios de comunicação no pleito de dois anos atrás. A Corte também confirmou a multa de R$ 420 mil aplicada por descumprimento de ordem judicial, também durante o período eleitoral de 2024. A ação agora foi parar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No mês anterior, o mesmo TRE havia anulado uma outra sentença contra o empresário, também condenado a 8 anos de inelegibilidade.

Procurada, a assessoria de Pablo Marçal não respondeu ao GLOBO.

