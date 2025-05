A- A+

OPOSIÇÃO 'Inflação para todos': em propaganda na TV, PL ironiza governo Lula e 'sugere' slogan Em inserção, Valdemar Costa Neto aparece no supermercado, com a intenção de tratar sobre a alta dos alimentos

O Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, lançou nesta terça-feira (20) uma nova peça publicitária na televisão, com críticas contundentes ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No vídeo, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, faz uso de ironia para atacar a política econômica do atual governo, sugerindo um novo slogan: "Inflação para Todos".

A frase faz referência a dois programas institucionais criados durante gestões petistas anteriores — Luz para Todos e Gás para Todos —, transformando-os em mote de crítica ao aumento recente nos preços de produtos essenciais.

— Para o PL, o slogan do governo federal deveria ser ‘inflação para todos’. Esse governo que está aí faz a inflação chegar aonde ela nunca chegou: no supermercado e na mesa do povo brasileiro — afirma Valdemar na propaganda.

Gravado dentro de um supermercado, o dirigente reforça a mensagem associando o desgaste do governo Lula à alta nos preços dos alimentos. Ele cita promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2022 e acusa o governo de não cumprir com as expectativas da população:

— Na eleição, prometeram fartura com picanha e cerveja. Não deram, e ainda estão tirando o ovo e o café da mesa de muita gente. Que decepção. Esse governo deixou tudo caro. E se está tudo caro, que saudades do Bolsonaro.

A propaganda faz parte do espaço partidário a que o PL tem direito na televisão, utilizado frequentemente pela legenda para reforçar a imagem de Bolsonaro e criticar a atual gestão petista. A ofensiva acontece em meio ao crescimento do custo de vida registrado nos últimos meses.

Embora a inflação oficial medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) esteja dentro da meta do Banco Central, o aumento pontual de produtos como arroz, café e ovo tem gerado insatisfação popular e servido de munição política para a oposição.

